ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نجمة برنامج Arabs Got Talent الفنانة المصرية ياسمينا العلواني قرارها بإرتداء الحجاب وإعتزال الفن بشكل نهائي.

ونشرت ياسمينا مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وقالت: "قررت أتحجب، القرار ده مش بقاله يومين، ده بقاله سنين بفكر فيه. دي خطوة لازم كلنا ناخدها، لأن ديننا عايز مننا كده، وطالما فرض، يبقى ده جهاد علينا. كنت متفقة على شغل، وعارفة إنه خلاص مش هيبقى موجود. مش عارفة هعمل إيه في حياتي، لكن الحمد لله اتخذت القرار عن اقتناع".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تعرب فيها ياسمينا عن نيتها بإرتداء الحجاب، لكنها كانت في كل مرة تتراجع لأسباب مختلف، وأوضحت أن صورتها على السوشيال ميديا بالحجاب ليست جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة Arabs Got Talent تعلن إعتزالها الفن وإرتدائها الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.