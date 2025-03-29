باسم مغنية برسالة شكر لـ جمال سنان بسبب "بالدم"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل اللبناني باسم مغنية رسالة شكر ومحبة للمنتج اللبناني جمال سنان صاحب شركة إيغل فيلمز بسبب نجاح مسلسل بالدم، وتصدره قوائم نسب المشاهدة.

وشارك باسم مغنية الجمهور صورة تجمعه بالمنتج، وعلق: "الأخ والصديق وشريك النجاح في العديد من الأعمال التي شاركت بها، المنتج الكبير جمال سنان . شكرا كبيرة لك على دعمك للدراما اللبنانية، أعرف كم بذلت من جهد لتضعنا مجددا على السكة الصحيحة، كل الحب لك".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، وجاء في التعليقات: "نعم شكر كتير كبير للمنتج سنان اللي وضع ثقته فيكون كل الممثلين اللبنانيي والحمد لله طلعتوا قد الثقه تحياتي للجميع وإلى اللقاء في أعمال جديدة كلها لبنانية وبس"، "كل الحب لها الإنسان جمال سنان بتمنى منك ديما تكون مسلسلاتك ١٠٠/١٠٠لبنانبه عنا كفاءات مافي مثلها بكل الدول العربيه وباسم حبيب القلب المبدع كلنا منحبك مبدعين جميعا".

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