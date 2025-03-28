ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة درة التونسية متابعيها في آخر إطلالة لها عليهم من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الهاص، ظهرت فيها بلوك رمضاني لامع، فغرتدت عبائة مزخرفة من الساتان باللون البيج ذات تصميم شرقي خيالي، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها معم كياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت درة بيدها حقيبة نسقتها مع إطلالتها من دار أزياء Hermes، وصل سعرها إلى 27,728 دولار.
و وجهت درة نصيحة لمتابعيها، حيث علقت على منشورها بالقول: "حاول أن تفرح بنفسك بأي شيء حققته في حياتك ولو كان بسيطا ، بصحتك، محبة البعض لك
كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية بجمال ساحر بإطلالتها الرمضانية وهذه رسالتها لمتابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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