مسلسل المداح 5 الحلقة 29.. صابر يصل إلى خريطة الصولجان ونائلة تنوب

سرقة سيف ست الحسن

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صابر يجد خريطة توصله للصولجان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:23 مساءً - شهدت الحلقة 29 من مسلسل ""، العديد من التطورات والأحداث المثيرة، حيث استهلت الحلقة، بمشهد من الماضي، حيث ظهر الشيخ جاد ()، وهو يوصي ابنه الرضيع بالتمسك بالصلاة وقراءة القرآن، والتحصن من الشيطان، قاطعته الراهبة كرستينا، مذكرةً إياه بموعد رحلته وأهمية الخريطة التي ستقوده إلى هدفه.واستكملت الأحداث، بسرقة السيف التي كانت تمتلكه ست الحسن () لتحارب به صابر المداح () وعاتبت ست الحسن السيد كامل () على عدم حفاظه على هذا السيف، أصدر الشيطان أوامره إلى ست الحسن وأعوانها بالبحث السريع عن الصولجان، وفي تطور آخر، تمكن صابر من إنقاذ مصطفى، ابن الإعلامية مريم، من ارتكاب جريمة قتل كان يخطط لها كقربان للجن.يمكنكِ قراءة.. طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينماوفى مفاجأة من مفاجآت الحلقة، طلبت الشيطانة نائلة () مقابلة عماد ()، حيث قال لها: "فكرتي في اللي قولتلك عليه" لترد نائلة على عماد، وهي في غاية التأثر وكادت أن تبكي، قالت إنها موافقة على طلبه في أن تكون مؤمنة مثله وتكون في صف المداح، وطلبت منه إرشادات للتوبة وإصلاح ما أفسدته، فنصحها عماد بإصلاح ما قامت بإيذائهم.وخلال الحلقة، عانت ناصرة () من آلام مبرحة في يديها، ولكن سرعان ما شعرت بالراحة بعد لحظات من الألم، ومن ناحية أخرى، ذهبت منال () إلى رحاب () وواجهتها بمعرفتها بقيامها بعمل سحر لها. مع نهاية الحلقة، وجد صابر المداح خريطة توصله للصولجان الذي سيقضي به على بنات إبليس والملك الأحمر بمساعدة الشيخ خضر.إقرئي أيضاً.. جوري بكرلـ الخليج 365: أنا مش شريرة وحاولت تقديم 3 أدوار مختلفة ومتنوعة هذا العام" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداثفى الموسم الخامس والأخير، بعد عودة صابر المداح () من الموت، يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».