طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينما

أحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينما

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طه دسوقي وعصام عمر نجوم جدد في السينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:23 مساءً - يشهداستمرار سياسية تصعيد النجوم الشباب لتصدر المشهد سواء في السينما أو الدراما خاصة مع نجاح هذه التجارب خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في الدراما التليفزيونية، ليقرر صُناع السينما الاستعانة بعدد من النجوم الشباب لتصدر بطولة أفلامهم بعدما خاضوا التجربة في الدراما التليفزيونية.ويأتي في مقدمة النجوم الشباب الذين يتصدرون بطولة أفلام عيد الفطر 2025، بعدما نجح في الدراما، الفنان أحمد داش وذلك خلال فيلم "" الذي ينطلق في دور العرض بعد غد الأحد الموافق أول أيام عيد الفطر، حيث جاءت خطوة البطولة السينمائية لداش بعدما تصدر بطولة أكثر من مسلسل خلال السنوات الماضية منها "" بمشاركة عصام عمر في رمضان الماضي 2024، و"" عام 2023 و"؟" عام 2022.يمكنكِ قراءة.. السينما المصرية تفتح ذراعيها لجيل جديد من النجوم في 2025فيلم "" يشارك في بطولته إلى جانبكلُ من: مايان السيد، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.ويخوض الفنانأيضاً تجربة البطولة السينمائية بمشاركة الفنانخلال فيلم "" المقرر طرحه ضمن، وذلك بعدما حقق الثنائي نجاحات بارزة في الدراما التليفزيونية فى الفترة الأخيرة، حيث تصدربطولة أكثر من مسلسل أبرزها "" الذي تم عرضه على منصة watch it العام الماضي, وكذلك مسلسل "" بمشاركة أحمد داش في موسم دراما رمضان.إقرئي أيضاً.. البطولة الشبابية تسيطر على موسم أفلام عيد الفطر 2025أمافخاض أكثر من بطولة درامية خلال العامين الماضيين، وبدأ ذلك بمسلسل "" الذي تم عرضه العام قبل الماضي 2023 على منصة، ثم تصدر بعد ذلك مسلسل "" بمشاركةوالذي عرض في رمضان الماضي، ويعرض له في موسم دراما رمضان هذا العام 2025، مسلسل ""، إلا أن عصام عمر خاص تجربة البطولة السينمائية هذا العام أيضاً خلال فيلم "".فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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