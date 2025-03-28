طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:23 مساءً - يشهد موسم أفلام عيد الفطر 2025 استمرار سياسية تصعيد النجوم الشباب لتصدر المشهد سواء في السينما أو الدراما خاصة مع نجاح هذه التجارب خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في الدراما التليفزيونية، ليقرر صُناع السينما الاستعانة بعدد من النجوم الشباب لتصدر بطولة أفلامهم بعدما خاضوا التجربة في الدراما التليفزيونية.
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فيلم "نجوم الساحل" يشارك في بطولته إلى جانب أحمد داش كلُ من: مايان السيد، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.
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أما عصام عمر فخاض أكثر من بطولة درامية خلال العامين الماضيين، وبدأ ذلك بمسلسل "بالطو" الذي تم عرضه العام قبل الماضي 2023 على منصة watch it، ثم تصدر بعد ذلك مسلسل "مسار اجباري" بمشاركة أحمد داش والذي عرض في رمضان الماضي، ويعرض له في موسم دراما رمضان هذا العام 2025، مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، إلا أن عصام عمر خاص تجربة البطولة السينمائية هذا العام أيضاً خلال فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".
فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.
أحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينماويأتي في مقدمة النجوم الشباب الذين يتصدرون بطولة أفلام عيد الفطر 2025، بعدما نجح في الدراما، الفنان أحمد داش وذلك خلال فيلم "نجوم الساحل" الذي ينطلق في دور العرض بعد غد الأحد الموافق أول أيام عيد الفطر، حيث جاءت خطوة البطولة السينمائية لداش بعدما تصدر بطولة أكثر من مسلسل خلال السنوات الماضية منها "مسار إجباري" بمشاركة عصام عمر في رمضان الماضي 2024، و"الصندوق" عام 2023 و"مين قال؟" عام 2022.
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https://www.instagram.com/p/DHjMqOtNPFQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. السينما المصرية تفتح ذراعيها لجيل جديد من النجوم في 2025
فيلم "نجوم الساحل" يشارك في بطولته إلى جانب أحمد داش كلُ من: مايان السيد، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.
طه دسوقي وعصام عمر نجوم جدد في السينماويخوض الفنان طه الدسوقي أيضاً تجربة البطولة السينمائية بمشاركة الفنان عصام عمر خلال فيلم "سيكو سيكو" المقرر طرحه ضمن أفلام عيد الفطر 2025، وذلك بعدما حقق الثنائي نجاحات بارزة في الدراما التليفزيونية فى الفترة الأخيرة، حيث تصدر طه دسوقي بطولة أكثر من مسلسل أبرزها "حالة خاصة" الذي تم عرضه على منصة watch it العام الماضي, وكذلك مسلسل "ولاد الشمس" بمشاركة أحمد داش في موسم دراما رمضان.
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https://www.instagram.com/p/DHV6mQJg2ci/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. البطولة الشبابية تسيطر على موسم أفلام عيد الفطر 2025
أما عصام عمر فخاض أكثر من بطولة درامية خلال العامين الماضيين، وبدأ ذلك بمسلسل "بالطو" الذي تم عرضه العام قبل الماضي 2023 على منصة watch it، ثم تصدر بعد ذلك مسلسل "مسار اجباري" بمشاركة أحمد داش والذي عرض في رمضان الماضي، ويعرض له في موسم دراما رمضان هذا العام 2025، مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، إلا أن عصام عمر خاص تجربة البطولة السينمائية هذا العام أيضاً خلال فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".
فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.
https://www.instagram.com/p/DHnxu86K7M4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DHnxu86K7M4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DHnxu86K7M4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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