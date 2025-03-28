منة شلبي تتحدث عن أجرها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية منة شلبي عن أرقام الإيرادات والمشاهدات مؤكدة أنها مهمة بالنسبة إليها، لكنها لا تهتم بالترند، وأضافت حول أجرها: "يفرق معايا الأجر يكون متقدِّم، لكن مش الأعلى، أجر السوق اللي بنشتغل فيه قايم بنسبة كبيرة على الأرقام".



وعن تطورات شخصيتها مع الوقت، قالت منة شلبي: "شخصيتي تغيَّرت، واللي حواليا بيقولوا إني بقيت أهدى، وعصبيتي مش زي زمان".

وعن الصفات التي تنفرها من الأشخاص، أكدت منة شلبي أنها تكره الأشخاص المغرورين والذين يملكون صفة النذالة، وتابعت: "بيخلوا صاحبهم عندي تحت الصفر".