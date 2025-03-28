منة شلبي: الأجر يهمني.. والترند لا يغريني!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “أرقام مع النجوم” الذي تقدّمه إيناس سلامة الشواف عبر أثير راديو إنرجي 92.1، كشفت الفنانة منة شلبي عن الأرقام الأبرز في حياتها، وأوضحت أن الشعور حين تكون القاعة “كاملة العدد” خلال عروض أعمالها الفنية، سواء في السينما أو المسرح، هو الأفضل بالنسبة إليها.

وأكدت شلبي أن أرقام الإيرادات والمشاهدات مهمة بالنسبة إليها، لكنها لا تهتم بالترند، لأن البعض يصنعه بالأموال، مضيفةً: “يفرق معايا الأجر يكون متقدِّم، لكن مش الأعلى، أجر السوق اللي بنشتغل فيه قايم بنسبة كبيرة على الأرقام”.

وعن التغييرات التي طرأت على شخصيتها، قالت: “شخصيتي تغيَّرت، واللي حواليا بيقولوا إني بقيت أهدى، وعصبيتي مش زي زمان”.

كما تحدثت عن الصفات التي تنفّرها من الأشخاص، مؤكدةً أن الغرور والنذالة من أكثر الصفات التي تكرهها في الآخرين، بالقول: “بيخلوا صاحبهم عندي تحت الصفر”.

وأشارت الى أن أول عمل فني شاركت فيه هو “شباب تيك أواي”، وكان عمرها 15 عاماً، وأن أول أجر تقاضته كان 1000 جنيه.

كما كشفت أن أطول فترة تصوير أمضتها، كانت في مسلسل “بطلوع الروح”، حيث استغرق تصويره ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وفي ختام حديثها، أكدت منة شلبي أن هناك أشياء لا تُقدَّر بثمن أو تعادل أرقاماً في حياتها، وأهمها الأم والطبيعة.