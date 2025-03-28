مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27. .يوسف يكشف علاقة ليل بشقيقه فارس

فارس يصدم فرح بمشاعره ناحيتها

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يوسف يكتشف علاقة ليل وفارس

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 11:54 صباحاً - شهدت الحلقة 27 من مسلسل ""، لقاء حاسم جمع فرح () وفارس ()، حيث تخبره بأنها تعيش مرحلة فارقة في حياتها على المستوى الشخصي، ويطلب فارس منها الحديث بصراحة لأنه يشعر دائماً بأنها بداخلها أشياء وتريد الإفصاح عنها، لتقول أن هناك شخص تراه مناسب لها، ولكنها لا تعرف هل هذا الشخص يشعر بنفس الاحساسيس تجاهها أم لا.يصدم فارس، فرح بحديثه الذي يؤكد أنه لا يفكر فيها ويعتبرها مثل اخته تماماً، بعدما قال لها:"يا بخته بيكي يا فرح بجد بس أنا عاوز أفرح بيكي وأعرف هو مين لأنى عاوز أطمن عليكي مع حد يستاهلك بجد، انتى أختى ولازم تبقى عارفة مقامك عندك ولو هو راجل بجد أنا اول واحد هقف في صفك وأنه يتمنى رؤيتها عروسة، لتدخل فرح في لحظات ذهول وتغادر المكان.يمكنكِ قراءة.. كريم فهمي وعمرو سعد تقع في حبهما 4 سيدات خلال دراما رمضان 2025تزايدة حدة الصراع بين رقية () وليل () حيث استطاعت رقية زرع الشك في قلب زوجها يوسف () حول خيانة شقيقه فارس مع زوجته السابقة ليل وأن هناك شيء ما بينهما قبل الطلاق، وتتفق رقية مع مدير أعمالها على تدمير فارس عن طريق أقناعه بالعودة للشركة والتصدي لمشروع تطوير المصنع ويدخل الصفقة باسمه على أن يتم تدبير مؤامرة ضده.وخلال أحداث الحلقة التقت ليل وفارس، ونقلت ليل مشاعر الحيرة والقلق لديها من علاقتهما التي قد يكون مكتوب عليها الفشل بسبب الظروف والصراعات المحيطة بهما، ولكن فارس يؤكد على تمسكه بها في كل الأحوال وأنه طالما هي معه سيفعل كل شيء من أجلها، وفى هذا التوقيت يظهر يوسف ويراقبهما من بعيد ويشاهدهما سوياً ويتأكد من وجود علاقة بينهما.إقرئي أيضاً.. نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025يكتشف حازم () وجود الكاميرا التي زرعتها شهد () في منزله، ويطلب على الفور مقابلة شهد، التي تنكر قيامها بذلك، وتقابل ابن عمها بعد ذلك ويحاولان إيجاد طريقة جديدة لتوريط حازم مع شهد، بعدما وجدا أن ابتزازه بعلاقته مع شهد ووجود حمل منه لن تصلح خاصة لم يحدث لها سيئاً في علاقتها مع حازم.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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