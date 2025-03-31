ياسمين عبد العزيز أفضل ممثلة في موسم رمضان 2025 بتصويت الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 04:27 مساءً - تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز قائمة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور لجوائز نقاد الدراما العربية، عن مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يمثل أول عودة لها لمسلسلات الرومانسية الاجتماعية بعد غياب طويل.

وحسب لجنة تحكيم مسابقة جوائز نقاد الدراما العربية، كشفت نتائج تصويت الجمهور في رمضان ٢٠٢٥ أن جائزة أفضل ممثلة حصلت عليها الفنانة ياسمين عبد العزيز عن مسلسل "وتقابل حبيب".

نافس على الجائزة عدد كبير من نجمات الدراما المصرية من أبرزهن، أمينة خليل عن بطولة مسلسل لام شمسية، وياسمين صبري عن بطولة مسلسل الأميرة ضل الحيطة، وريهام عبد الغفور عن دورها في "ظلم المصطبة"، ونيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي وكندة علوش عن بطولة مسلسل إخواتي، ومي عز الدين عن بطولة "قلبي ومفتاحه".

النجمات المرشحات لجائزة أفضل ممثلة في رمضان 2025 - الصورة من جوائزالنقاد للدراما العربية

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مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

تدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف «ليل»، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها «ليل» في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.

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