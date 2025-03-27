رغم زواجه.. مجدي الهواري يؤكد استمرار حبه لـ غادة عادل 

علاقة غاده عادل ومجدي الهواري

دايما عامر آخر أعماله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 01:24 مساءً - كشف المخرجخلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها "حبر سري" عن علاقته بزوجته السابقة الفنانةبعد زواجه من منسقة الأزياء دنيا عبد المعبود.أكداستمرار حبه لغاده عادل رغم انفصالهما منذ سنوات، وقال إن زوجته الحالية تقدر طبيعة العلاقة بينهما، وقال عن هذا الأمر "أنا قلت قبل كده أنا مراتي المفروض تكون متقبلة حبي لطليقتي غادة عادل، وأنا من الطبيعي إني اختار واحدة موزونة كفاية، بإنها تتقبل إني أتكلم أنا وطليقتي في شؤون أولادنا، وغادة عادل أم أولادي، ودي حاجة مينفعش أنكرها أنا أو زوجتي".وتابع حديثه قائلا " في ناس انفصلوا وحصل ما بينهم خلافات كثيرة، من غير ما يحترموا وجود أولاد ما بينهم، ومراتي بتشجعني على إني أكون صديق لغادة عادل، ومش لازم يحصل فضائح بعد الطلاق، خصوصًا إننا شخصيات عامة وأخبارنا عند الناس كلها، وشكل أولادنا هيكون وحش وسط أصحابهم".من جهه أخرى نفى مجدي الهواري ما تردد حول قيامه بمنع غادة عادل من القيام ببعض الأدوار الفنية، مما أثر على مشوارها الفني، وأشار أن غادة نجمة كبيرة واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بين نجمات جيلها.يذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري كانت إخراج مسلسل "دايما عامر" لمصطفى شعبان الذي عرض في رمضان 2022، الذي شارك في بطولته بجانب صلاح عبدالله، لبلبة، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، سينيتا خليفة، محمد ثروت، شريف الدسوقي، كريم عفيفي، نضال الشافعي، وطارق عبد العزيز ومحمد التاجي، علاء زينهم، ناصر سيف، سامي مغاوري، إيمي الجندي، ومحمد محمود، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإخراج مجدي الهواري.

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