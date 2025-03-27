تقلا شمعون: "يلفتني هذا العمل المصري"

ميرنا وليد - بيروت - تقلا شمعون الممثلة الرائعة صاحبة الأداء المميز، وأرشيف كبير في عالم التمثيل، نذكر من اعمالها: "إتهام، ثورة الفلاحين، عروس بيروت، البريئة، سكت الورق، وغيرها من الأعمال التي شاهدناها وبقيت في ذاكرتنا.



موقع "الفن" التقى مؤخرا بالممثلة تقلا شمعون في سحور قناة أرابيكا، وقد أجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، نذكر منها الأعمال التي تتابعها في رمضان، العمل المصري الذي ترغب بمتابعته، من هنأت تقلا شمعون من الممثلين على دورهم؟.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.

