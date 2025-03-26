يسرا اللوزي تؤكد بأن الشخصية التي جسدتها في لام شمسية مُرهقة نفسيًا

يسرا اللوزي تؤكد بأنها أحبت شخصية "رباب" على الرغم من صعوبة تجسيدها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 11:57 مساءً - تُشارك الفنانةبموسمفي مسلسلين حققوا نجاحًا لدى الجمهور وهما "المداح 5 – أسطورة العهد، لام شمسية"، وقد حققت مُشاركتها بمسلسل "" وتجسيدها لشخصية "رباب" خلال أحداثه صدى كبير لدى الجمهور المُتابعين للمسلسل.وقد تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن مُشاركتها ببطولة مسلسل "لام شمسية" مؤكدة بأن تجسيدها لشخصية "رباب" كان صعب للغاية حيث أنها شخصية مُركبة ولا تتحدث كثيرًا وكل مشاعرها وتعبيراتها تضح على ملامحها.كما أوضحت الفنانةخلال لقاءها ببرنامج "ترندينغ" المُذاع على "BBC News" بأن على الرغم من أن تجسيدها للشخصية كان صعبًا إلا أن كان مُمتعًا بدرجة كبيرة وبأن شخصية رباب ستفتقدها بالرغم من أي صعوبات.كما تحدثت الفنانةعن تأثير الشخصيات المُركبة التي تؤديها عليها، حيث قالت بأنها أدت من قبل عدد من الأدوار الصعبة نفسيًا إلا أنه بعد مرور شهر أو شهرين من إنتهاء التصوير تتعداها، موضحة بأنها تشعر بثقل من تلك الشخصيات التي تُجسدها في بيتها ومع أبنائها و زوجها ويشعرون بأنها غير متزنة ولكن ذلك لا يؤثر على منزلها.

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مسلسل "لام شمسية"

يُذكر أن أحداث مسلسل "لام شمسية" تتناول قضية أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، كما يُسلط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلًا من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.ويأتي مسلسل "لام شمسية" من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، صفاء الطوخي، ثراء جبيل وعدد كبير من الفنانين والمسلسل من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف مريم نعوم وورشة سرد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».