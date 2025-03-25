طرح الإعلان الرسمي لفيلم سيكو سيكو لعصام عمر وطه دسوقي: تجمعهما مغامرة كوميدية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:57 صباحاً - أزاحت الشركة المنتجة لفيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، والمقرر عرضه ضمن مارثون أفلام عيد الفطر المبارك 2025، الستار عن الإعلان الرسمي للعمل وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

الإعلان الرسمي لفيلم "سيكو سيكو"

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فيلم سيكو سيكو

طرحت الشركة المنتجةالإعلان الرسمي للعمل من خلال حسابها على "إنستغرام"، ويعكس البرومو الكثير من أجواء الضحك والكوميديا، ويظهر النجمانبشخصيتي "يحيى علي البحيري، وسليم خيري البحيري" أولاد عم وغير متفقان في أي شئ، تجمعهما مغامرة كوميدية من أجل الحصول على إرث عمهما. كما ظهر في البرومو عدد من النجوم أبرزهم باسم سمرة، خالد الصاوي، وعلي صبحي.ويُعدهو أول بطولة لكلٍ منفي السينما بعدما أثبتا موهبتهما في الأعمال التلفزيونية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم في شهر يونيو الماضي، ويُشارك في بطولته كلّ من باسم سمرة، علي صبحي، خالدالصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمدالدباح وإخراج عمرالمهندس.

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مشاركة عصام عمر وطه دسوقي في دراما رمضان 2025

يشارك الفنانفي مسلسلات رمضان 2025 بـ "نصف الشعب اسمه محمد"، وهو من الأعمال الاجتماعية اللايت، وتتمحور قصته حول محمد (عصام عمر) مهندس تكييف شاب يعمل في المطار، ويقع في حب فتاتين مختلفتين عن بعضهما تماماً في الطباع؛ فالأولى تلعب دورها مايان السيد وهي رومانسية، والثانية تجسد شخصيتها هاجر السراج وهي مادية لا تفكر سوى في المال، ويقرر الزواج من الاثنتين في ظروف مختلفة.

كما تظهر الفنانة رانيا يوسف بشخصية فاطمة، وتعمل موظفة في الشهر العقاري، وهي والدة مايان السيد، فيما تجسد شيرين شخصية زميلتها في العمل، وهي والدة هاجر السراج، وخلال الأحداث تتحدث رانيا يوسف عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شخض مهذب، ونفس الأمر بالنسبة لشيرين التي تتحدث مع رانيا عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شاب مناسب لابنتها؛ ليكتشفا أن محمد هو زوج ابنتهما من دون أن يعرف أحد.

"نص الشعب اسمه محمد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، ومن بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.

أما طه دسوقي فقد شارك في النصف الأول من دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "ولاد الشمس"، والذي سلط الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، أطفال دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

مسلسل "ولاد الشمس" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 خلال النصف الأول، ومن بطولة: أحمد مالك، وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، دنيا ماهر، مينا أبو الدهب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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