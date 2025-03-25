إجتماع جوليا قصار ورندة حشمة وجناح فاخوري وشادي مارون .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أقام السيد محمد حلواني صاحب مهرجان بيروت غولدن سحورا ضم العديد من الشخصيات المعروفة التي تم تكريمها ايضا في السهرة.

موقع "الفن" تواجد في السحور والتقينا بالعديد من الممثلين، اذ أجرينا تقريرا ضم الممثلين جوليا قصار، رندة حشمي، جناح فاخوري، شادي مارون، وايضا ضم مختارة راشيا الفخار سوزان متري، والفنان باسم عثمان الذين تحدثوا خلال التقرير عن المناسبة التي تم جمعهم فيها، كما أجرينا مقابلات خاصة مع الممثلين سيتم عرضها لاحقا عبر موقع الخليج 365.

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