شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع 16% منذ بداية 2025.. سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذبذب سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة بين 4315 إلي 4325 جنيها لعيار 21 خلال تداولاته بالتعاملات الصباحية، بعد أن قفز لمستويات عالية متجاوزا جميع نقاط الصعود ليتداول فوق 4300 جنيه، بعد صعود بحوالي 16% للأونصة منذ بداية 2025.

عيار 24: 4942.86 جنيه مصري

عيار 21: 4325.00 جنيه مصري

عيار 18: 3707.14 جنيه مصري

عيار 14: 2883.33 جنيه مصري

أسعار الذهب اليوم في مصر

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة المتوقع أن يكون مرتين هذا العام.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.