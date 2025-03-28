شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير لصادرات التمور المصرية فى آخر 4 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 64 ألف طن من التمور الطازجة والنصف جافة خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن هذه الصادرات تمثل نحو 3% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية و4% من قيمتها الإجمالية.

وأشار المجلس إلى أن التمور تعد من المنتجات الزراعية المصرية ذات الطلب العالى فى الأسواق العالمية، حيث يتم تصديرها إلى العديد من الأسواق الأوروبية والعربية.

ولفت إلى أن جودة التمور المصرية، سواء الطازجة أو نصف الجافة، تساهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضاف المجلس أن عملية التعبئة والتغليف تلعب دورًا كبيرًا في زيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية، مما يسهم في الحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية. كما أكد المجلس على أهمية استمرار تطوير الإنتاج في مزارع التمور بمصر وتوفير التقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين المحاصيل وزيادة كفاءتها.

وأكد المجلس التصديري أن تصدير التمور يعتبر خطوة مهمة في زيادة الصادرات الزراعية المصرية بشكل عام، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الدولارية، وأوضح أن التمور تعد من المنتجات الزراعية الاستراتيجية التي تحقق لمصر ميزات تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية.