كريستيانو رونالدو يكشف: لهذا السبب لم أتزوج جورجينا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أنه لن يتزوج شريكته جورجينا رودريغيز إلا عندما “يحصلان على تلك اللحظة”.

يرتبط لاعب كرة القدم (40 عاماً) بعلاقة حبّ مع عارضة الأزياء الإسبانية (31) عاماً منذ عام 2016، من دون زواج، ولديهما ابنتان هما: ألانا (سبع سنوات)، وبيلا البالغة من العمر عامين. وهي أيضاً تؤدّي دور أمّ أطفاله الثلاثة الآخرين.

لم يؤكد الزوجان علناً ما إذا كانا مخطوبين أم لا، فيما سأل أصدقاء جورجينا عن موعد زواج الثنائي. وفي مقابلة لها في برنامجها الواقعيّ “أنا جورجينا” على “نتفليكس”، أخبرت عارضة الأزياء كيف يضايقها أصدقاؤها بشأن موعد زواجها.

وقالت: “إنهم دائماً ما يمزحون بشأن الزفاف، ويسألون “متى موعد الزفاف؟”، منذ أن ظهرت أغنية جينيفر لوبيز “الخاتم أو متى”، إذ بدأوا يرددونها لي. حسناً، الأمر ليس بيدي”، تُضيف جورجينا.

من جهة أخرى، أصرّ رونالدو على أنه سيتزوجها عندما يحصلان على “تلك اللحظة”، أي عندما يكون التوقيت مناسباً ويكون كلّ شيء في حياتهما في مكانه الصحيح. وكشف في هذا السياق: “أقول لها دائماً عندما نحصل على تلك اللحظة، مثل كلّ شيء في حياتنا، وهي تعرف ما أتحدث عنه.” ويُضيف رونالدو: “قد يحدث ذلك بعد عام أو بعد ستة أشهر أو بعد شهر. أنا متأكد بنسبة 1000 في المئة من أن ذلك سيحدث”.

يأتي ذلك بعد أن أشاد لاعب كرة القدم بشريكته في عيد ميلادها من خلال مشاركة صورة لهما وهما يتدرّبان في صالة الألعاب الرياضية معاً. وكتب عبر حسابه في “إنستغرام”، معلّقاً على الصورة: “إلى الأم والشريكة والصديقة وزوجتي… عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي”.