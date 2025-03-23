أصالة كامل تستعرض حملها بهذا اللوك الرياضي من داخل الجيم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل على متابعيها بصورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء أدائها التمارين الرياضية في الجيم، و ظهرت مرتديةً توب ضيق ذابت اكمام طويلة مع سروال واسع رياضي، مستعرضةً حملها من خلال هذه الغطلالة، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



و كانت قد أعربت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل، عن رغبتها بإرتداء الحجاب، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت كامل في مقطع فيديو، وهي ترتدي الحجاب، وقالت :"نفسي أتحجب نفسي، والله يعني الفكرة موجودة، بس التنفيذ إمتى مش عارفين".

وعن طريقة إرتدائها للحجاب، قالت: "شوفوا الطريقة دي، بشوف بنات بيعملوا كده".

وأرفقت كامل الفيديو بتعليق، متسائلة إذا ما كانت هذه الخطوة يجب إتخاذها بشكل تدريجي، أم أن يقوم بها الشخص مباشرة، وقالت: "بتحسوا قرار زي ده لازم مرة وحدة ولا بشكل تدريجي".

