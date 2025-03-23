خالد يوسف يكشف حقيقة اعتزاله الإخراج.. هذا ما قاله

خالد يوسف ينفي شائعة اعتزاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 10:18 مساءً - نفى المخرجحقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن اعتزاله الإخراج والعمل الفني، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كشف المخرج خالد يوسف حقيقة الأنباء المتداولة عن اعتزاله الإخراج، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، حيث قال: "خبر اعتزالي السينما غير صحيح وليس له أي أصل والذين يروجوه يبحثون عن تريند وترافيك".وأكمل خالد يوسف: "وأقوم الآن بإجراء التحضيرات لفيلم جديد بعنوان خطوات الخوف.. وقد تعاقدت مع شركة روتانا على إخراج أربعة أعمال خلال العامين القادمين إن شاء الله".الجدير بالذكر كان المخرجقد علق على اعتزال المخرج محمد سامي الإخراج التلفزيوني، مؤكدًا دفاعه عن الفن وليس محمد سامي، ورفضه لهدم النماذج الناجحة في عالم الفن، وذلك من خلال حسابه عبر "فيسبوك".

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آخر أعمال خالد يوسف

يُذكر أن آخر أعمال، للسينما فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، زينة، صلاح عبدالله، وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.وفي الدراما التلفزيونية أخرج خالد يوسف مسلسل "سره الباتع" الذي عُرض خلال المارثون الرمضاني في 2023، شارك في بطولته عدد كبير من الممثلين في مقدمتهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وأحمد عبد العزيز وخالد الصاوي، وريم مصطفى وعمرو عبد الجليل وحسين فهمي وبيومي فؤاد، وأحمد وفيق وصلاح عبدالله وهالة صدقي، ونص أدبي للراحل يوسف إدريس.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».