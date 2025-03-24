خالد يوسف يحسم شائعات إعتزاله الإخراج ويدافع عن محمد سامي

ميرنا وليد - بيروت - نفى المخرج المصري خالد يوسف صحة الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول اعتزاله الإخراج، مؤكدًا استمراره في تقديم أعمال فنية جديدة، في الوقت الذي تزامن فيه تداول تلك الأنباء مع إعلان المخرج محمد سامي اعتزال الإخراج الدرامي، وقال يوسف في منشور عبر حسابه إن ما يُشاع عن اعتزاله "عارٍ تمامًا من الصحة"، معتبرًا أنه يأتي في إطار "السعي وراء التريند والترافيك"، دون أي استناد لمصادر موثوقة، وأوضح يوسف أنه بصدد التحضير لفيلم جديد يحمل عنوان "خطوات خوف"، كما كشف عن توقيعه عقدًا مع شركة روتانا لإخراج أربعة أفلام سينمائية خلال العامين المقبلين، في إشارة واضحة إلى استمراريته النشطة في الساحة الفنية، وفي سياق متصل، علّق يوسف على الجدل المصاحب لقرار محمد سامي اعتزال الإخراج التلفزيوني، معتبرًا أن الهجوم المبالغ فيه على سامي يعكس خللاً أعمق في الوسط الفني، وقال: "هدم النماذج الناجحة خطأ كبير"، مشددًا على أهمية تصحيح الأخطاء بدلاً من الإقصاء، ومعبّرًا عن استيائه من موجات النقد العشوائي التي يتعرض لها المبدعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار يوسف إلى ضرورة التفرقة بين النقد البناء والهجوم، مؤكدًا أن "النجاح لا ينبغي أن يكون سببًا للتشويه أو التحريض".



يُذكر أن آخر أعمال خالد يوسف كان فيلم "الإسكندراني"، من بطولة أحمد العوضي، زينة، محمود حافظ، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.