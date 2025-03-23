أرفض التعامل معه.. تارا عماد تثير الجدل حول علاقتها بوالدها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 04:23 مساءً - حلَّت الفنانة تارا عماد ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه الشهير ABtalks، وتصدر اسمها ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما صدمت الجمهور بعلاقتها المتوترة مع والدها خلال السنوات الماضية.

علاقة متوترة بين تارا عماد ووالدها

تحدثتعن والدها ولخصت علاقتها به قائلة: "والدي ملوش دور في حياتي ودا بطلب مني، ممكن نقول أنه طلب يرجع ويتواصل لكن أنا أفضل أنه لأ".

وعن إمكانية مسامحتها له قالت: "سامحت والدي عشان نفسي ومن مسامحتي ليه قررت إني عايزة أخد بالي من نفسي ومش عايزة علاقة معاه، السماح أنا مش غضبانة ولا حزينة ولا بعاتبه ومش شايلة جوايا أي حاجة غير إني عايزة أبقى مستريحة مش عايزة أشيل هم حد، أشيل هم نفسي وبس، ممكن تكون ناس شايفة إني شريرة إني مش عايزة يبقى عندي أي نوع صلة مع والدي بس أنا دا اللي مريحني".

صدمت تارا الجمهور بمشاعرها تجاه والدها وقالت: "لو توفى ممكن أروح الدفن والعزاء معرفش وقتها هحس بإيه، علاقتي معاه ضئيلة أوي على مدار السنين اللي كنت عارفاه فيها، مافيش حاجة حاسه إني ممكن أبني عيلها أحاسيس بالوجع والقهرة والانهيار".

جودر 2 أحدث أعمالها

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يُذكر أن تارا عماد شاركت في رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "جودر". مسلسل "جودر" من بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

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