وسام فارس يشارك الجمهور لقطات فكاهية من كواليس "بالدم"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني وسام فارس الجمهور مقطع فيديو جمع فيه لقطات من أجواء كواليس مسلسل بالدم الفكاهية، جمعته بفريق العمل كافة.

وأكد وسام فارس أن زوجته الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان هي من ساعده في التصوير، لأنه عادة ما ينسى، وعلق قائلاً: "كواليس مسلسل بالدم

متل العادة، انا نسيت صوّر كواليس، بس سارة انقذتني".

وكان قد احتفل نجوم مسلسل "بالدم" من أبطاله ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، باسم مغنية، ماريلين نعمان، رولا بقسماتي، وسام فارس، كارول عبود، سعيد سرحان، سينتيا كرم، جناح فاخوري، نوال كامل، جوليا قصار، رفيق علي أحمد، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، رندة حشمة، تالين أبو رجيلي، فيصل اسطواني وغيرهم من الممثلين اضافة الى الكاتبة ندير جابر والمخرج فيليب أسمر والمنتج جمال سنان بانتهاء تصوير المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان ويحقق نجاحاً لافتاً للغاية. وبفيديو عفوي شاركته ماغي ظهر طاقم العمل وهو يرقص ويحتفل بهذه المناسبة السعيدة.

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