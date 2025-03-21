نجمات يحتفلن بيوم الأم لأول مرة: كارمن بصيبص بينهن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:23 صباحاً - تحتفل بعض النجمات بيوم الأم هذا العام بشكلٍ مختلف، وذلك بعدما حملن لقب أم، وسيحتفلن لأول مرة بهذا اليوم مع أطفالهن.

كارمن بصيبص تحتفل مع ابنتها

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صوفيا غيّرت حياة سلمى أبوضيف

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لينا الطهطاوي أم لأوّل مرة

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نسليهان تحقق حُلم الأمومة

الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص ستحتفل بيوم الأم لأول مرة هذا العام، وذلك بعدما استقبلت طفلتها الأولى أندريا في نهاية ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من حرصها على إبعاد ابنتها عن الأضواء والسوشيال ميديا، لكن الجمهور حريص على تهنئتها ومتابعة أخبارها.في بداية 2025، استقبلت سلمى أبوضيف ابنتها الأولى صوفيا، وشاركت متابعيها العديد من اللحظات الخاصة خلال فترة الولادة. ومن المتوقع أن تشاركجمهورها عبْر السوشيال ميديا لحظات احتفالها بيوم الأم هذا العام؛ خاصةً وأنه سيحمل طابعاً مختلفاً ومميّزاً؛ كونها تعيش هذه المشاعر لأول مرة.الإعلاميةاستقبلت ابنها الأول فريد خلال الفترة الماضية، وكانت حريصة على مشاركة جمهورها تفاصيل رحلة حملها والتطوّرات التي مرت بها خلال هذه التجرِبة. ومن الواضح أنتأثّرت بشكلٍ كبير بابنها، وستحتفل هذا العام بيوم الأم بشكلٍ مختلف بعدما عاشت مشاعر الأمومة لأول مرة في حياتها.بعد مرور 8 سنوات على زواج النجمة التركيةوزوجها النجم قادير دوغلو، ومحاولاتهما المستمرة للإنجاب، استقبال الزوجان طفلهما الأول في وقتٍ سابق من هذا الشهر. وقد نشرا صورة عبر خاصية القصص لهما مع المولود، مع إخفاء وجهه، وذلك حتى يطمئنا الجمهور على صحة أتاغول والمولود الجديد، وأعادت أتاغول نشر الصورة. كما كشفا عن اسم المولود أخيرًا، والذي أطلقا عليه اسم "عزيز"، وعلقا على الصورة: "مرحبًا عزيز" .

نسليهان ستعيش يوم الأم بشكلٍ مميز هذا العام؛ خاصة وأنها حققت حُلمها الذي سعت له منذ سنوات، والآن أصبح حقيقة أمامها.

نسليهان أتاغول وقادير دوغلو مع مولودهما الجديد- الصورة من ستوري حساب قادير دوغلو على إنستغرام

الفنانة اللبنانية مايا نعمة استقبلت ابنتها، وهي بحالة صحية جيدة بعد تجرِبة حمل صعبة، وحرَصت وقتها على أن تشارك جمهورها باللحظات الأولى التي استقبلت فيها ابنتها.

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