نجمات يحتفلن بيوم الأم لأول مرة: كارمن بصيبص بينهن

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:23 صباحاً - تحتفل بعض النجمات بيوم الأم هذا العام بشكلٍ مختلف، وذلك بعدما حملن لقب أم، وسيحتفلن لأول مرة بهذا اليوم مع أطفالهن.
كارمن بصيبص تحتفل مع ابنتهاالفنانة اللبنانية كارمن بصيبص ستحتفل بيوم الأم لأول مرة هذا العام، وذلك بعدما استقبلت طفلتها الأولى أندريا في نهاية ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من حرصها على إبعاد ابنتها عن الأضواء والسوشيال ميديا، لكن الجمهور حريص على تهنئتها ومتابعة أخبارها.
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صوفيا غيّرت حياة سلمى أبوضيففي بداية 2025، استقبلت سلمى أبوضيف ابنتها الأولى صوفيا، وشاركت متابعيها العديد من اللحظات الخاصة خلال فترة الولادة. ومن المتوقع أن تشارك سلمى جمهورها عبْر السوشيال ميديا لحظات احتفالها بيوم الأم هذا العام؛ خاصةً وأنه سيحمل طابعاً مختلفاً ومميّزاً؛ كونها تعيش هذه المشاعر لأول مرة.
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لينا الطهطاوي أم لأوّل مرةالإعلامية لينا الطهطاوي استقبلت ابنها الأول فريد خلال الفترة الماضية، وكانت حريصة على مشاركة جمهورها تفاصيل رحلة حملها والتطوّرات التي مرت بها خلال هذه التجرِبة. ومن الواضح أن لينا تأثّرت بشكلٍ كبير بابنها، وستحتفل هذا العام بيوم الأم بشكلٍ مختلف بعدما عاشت مشاعر الأمومة لأول مرة في حياتها.
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نسليهان تحقق حُلم الأمومةبعد مرور 8 سنوات على زواج النجمة التركية نسليهان أتاغول وزوجها النجم قادير دوغلو، ومحاولاتهما المستمرة للإنجاب، استقبال الزوجان طفلهما الأول في وقتٍ سابق من هذا الشهر. وقد نشرا صورة عبر خاصية القصص لهما مع المولود، مع إخفاء وجهه، وذلك حتى يطمئنا الجمهور على صحة أتاغول والمولود الجديد، وأعادت أتاغول نشر الصورة. كما كشفا عن اسم المولود أخيرًا، والذي أطلقا عليه اسم "عزيز"، وعلقا على الصورة: "مرحبًا عزيز" .
نسليهان ستعيش يوم الأم بشكلٍ مميز هذا العام؛ خاصة وأنها حققت حُلمها الذي سعت له منذ سنوات، والآن أصبح حقيقة أمامها.
الفنانة اللبنانية مايا نعمة استقبلت ابنتها، وهي بحالة صحية جيدة بعد تجرِبة حمل صعبة، وحرَصت وقتها على أن تشارك جمهورها باللحظات الأولى التي استقبلت فيها ابنتها.
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