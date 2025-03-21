مسلسل سيد الناس الحلقة 21.. الجباس يوقع بين الجارحي واخوته

الجارحي يبحث عن المتورط في قتل ابنه

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الجباس يشعل الأمور بين الجاري وأخوته

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:23 صباحاً - تطورت الأحداث في الحلقة الـ 21 من مسلسل "" خاصة بعد خروج الجارحي أبو العباس () من الحبس وعودته إلى المنزل، حيث ضرب الجارحي أخويه مجدي () وعفيفي () ضربا مبرحاً، كما طرح والدتهما اعتماد الهواري () أرضاً، وأخبرهم اذا كانوا لهم علاقة بقتل ابنه أدهم () سيكونوا أموات جميعاً.يجتمع الجارحي مع صديق الطويل () وبرهام السوداني حيث يتأكد منهما هل لهما علاقة بقتل ابنه أدهم ولكنهما ينكران ذلك وتؤكد راجية () أنه يبحث في الطريق الخاطىء وتلمح إلى أن يبحث وراء فتحية (إنجي المقدم)، في الوقت الذي تم تسليم مفتاح البنك إلى عبد الحميد السواح () وإنهاء القصة معه.يمكنكِ قراءة.. تزامنا مع الاحتفال بيومها.. أبرز نماذج الأمهات مسلسلات رمضان 2025تخبر سماح الهواري (منة فضالي)، آمنة ()، أن ابنتها ميادة () تزوجت من أدهم إبن آمنة الجارحي قبل وفاته، إلا أن آمنة لا تصدق، وفي نفس الوقت يتم القبض على الجباس () ويتم التحقيق معه في قتل ادهم الجارحي ولكن المراغي () يشهد لصالحه بأنه كان متواجد معه في مكتبه وقت حدوث الجريمة ويتم اخلاء سبيل الجباسفتحية تقابل سماح وتطلب منها مساعدتها فى تسهيل قتلها لمجدي، وعندما تخبر والدتها نافعة () بالأمر تنصحها بتنفيذ ما طلبته فتحية منها ووقتها سيكون الطريق خالى أمامها من أجل التقرب من الجارحي وايقاعه والزواج منها، أما الجارحي فيذهب إلى أم رباب ليتأكد أنها ليست لها علاقة بقتل ابنه، ولكنها تطلب منه احضار الآثار فقط وبعدها ستتحدث معه.وتوالت الأحداث، حيث استطاع الجباس أن يوقع بين مجدي والجارحي ويخبره بأن أخيه أراد الاستيلاء على الذهب بمفرده وابعاده هو وشقيقه عفيفي، كما يكشف له أن الجارحي هو من أوقع بابنه طارق من خلال راقصة صورته بالفيديو لفضحه، وفى نفس الوقت أخبر عفيفي أن الجارحي هو السبب في تفكير زينب في الغناء والتعاقد مع منتج وكتابة شرط جزائي عليها بـ 20 مليون دولار.إقرئي أيضاً.. محمد سامي يكشف سبب اعتزاله الدراما التلفزيونية بشكلٍ مفاجئ

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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