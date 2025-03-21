ميرنا وليد - بيروت - اجتمع الحضور والأداء والموهبة عند الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، فـ بعد الكثير من النجاحات، يطل حاليا في مسلسل "بالدم" الذي يحقق نسب مشاهدة كبيرة، وذلك مع الممثلين ماغي بو غصن، باسم مغنية، كارول عبود، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، سينتيا كرم، رولا بقسماتي، وغيرهم، وهو من تأليف ندين جابر، إخراج فيليب أسمر وإنتاج Eagle films.
موقع "الفن" أجرى مقابلة مع بديع أبو شقرا في كواليس تصوير مسلسل "بالدم"، تحدثنا معه عن الشخصية، وتحقيق المسلسل المرتبة الأولى في لبنان على شاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر بديع أبو شقرا: "نحن نتحدى الظروف والعمل مع فريق بالدم متعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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