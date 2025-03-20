وتقابل حبيب الحلقة 20.. تهديد فارس بالابتعاد عن ليل أو خسارة كل شيء

إهانة ليل فى مدرسة ابنتها

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

والد فارس يهدده بالابتعاد عن ليل أو خسارة كل شىء

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 10:19 مساءً - شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل "" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، وكانت البداية بلقاء ليل () وفارس () والذى أظهرت فيه ليل غيرتها على فارس بسبب عدم اخبارها بما حدث مع أختها فرح () وكاريمان () في الجونة، ليرد عليها بأن حديثها معه كان الأهم واتفقا على عدم الابتعاد عن مقابلة بعضهما مرة أخرى.وخلال الحلقة تعرضت ليل لموقف مهين مع والد الطفل الذي تنمر على ابنتها نور بالمدرسة، بعدما طلبت ليل اعتذار الطفل ليرفض والد الطفل اعتذار ابنه، لأنه يرى أنه لم يخطيء وان المشكلة في ابنتها التي كان عليها ان تذهب إلى دورة المياه، وإذا كانت تعاني من مشكلة مرضية، فعلى والدها ووالدتها علاجها ويتحدث معها بشكل مهين.يمكنكِ قراءة.. تزامنا مع الاحتفال بيومها.. أبرز نماذج الأمهات مسلسلات رمضان 2025تتصل ليل بزوجها يوسف () وتكشف له ما حدث ليقلل يوسف من أهمية الموقف وأنه ليس لديه وقت للحضور ويطلب منها العودة وانهاء هذه المشكلة والتصرف بنفسها، وسط صدمة وحسرة من ليل التي تستنجد بفارس الذي يحضر ويجبر والد الطفل على الاعتذار لـ ليل وكذلك الطفل يعتذر لابنتها بعدما أخبره بأنه إن لم يقم بذلك سيواجه عواقب سيئة.وتوالت الأحداث بلقاء ليل مع عبد العزيز () وزوجته إجلال () وتعنيفها على الاتصال بفارس لحل أزمة ابنتها، وتحذر إجلال، لبل من التقرب إلى ابنها فارس أو الاتصال به مرة أخرى في أي مشكلة تخص البنات، وأن تتصل بها شخصياً، كما يخبرها عبد العزيز بتقليل مصاريف بناتها بعدما اكتشف أن المصروفات زادت بشكل مبالغ فيه، كما تتحدث إجلال بلهجة تهديد لـ ليل بألا تكرر أخطائها مرة أخرى.وشهدت الحلقة صداماً حاداً بين يوسف وأخيه فارس بسبب مساعدته، لـ ليل ويحذره من تكرار هذه الأفعال مرة أخرى، ليؤكد فارس أنه فعل ذلك بسبب ابنة أخيه التي عانت من مشكلة وتركها والدها، فيما ترى أجلال أن ليل أصبحت قوية بوجود فارس جانبها، ليتدخل عبد العزيز ويهدد فارس بأنه إذا استمر في التدخل ومساعدة ليل سيخسر كل شيء.قد تحب قراءة.. إجهاض ياسمين عبد العزيز ورنا رئيس بأيدي زوجيهما في رمضان 2025بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».