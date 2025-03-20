جهاد حسام الدين في يوم الأم: أمي تعني لي الحياة.. وهذه هديتي لها.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 08:54 مساءً - علاقة الأم بابنتها واحدةٌ من أجمل العلاقات الفريدة في الحياة؛ تمتلئ بالحب والدفء؛ لكنها لا تخلو من الاختلافات في الرأي والتفكير؛ فمع قربهما الشديد من بعضهما، قد تحدث بعض الخلافات حول أمور يومية بسيطة أو قرارات مهمة في الحياة. ورغم هذه الخلافات، تظل هذه العلاقة من أقوى الروابط الإنسانية، حيث تجمع بين العطاء غير المشروط من الأم والملجأ الدائم لابنتها، وتبقى الابنة أغلى ما تملك الأم.
تستضيف «الخليج 365» الفنانة جهاد حسام الدين، والتي تحكي لنا ذكرياتها مع والدتها وأول هدية قدمتها لها في يوم الأم؛ وعن تفاصيل تلك العلاقة الخاصة جداً، بين كل أمّ وابنتها، والتي تُعني لها سر الحياة؛ وما هديتها لها هذا العام؟
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سأغني لها مقطعاً من أغنيتها المفضلة لتكون مفاجأة جميلة لها
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تستضيف «الخليج 365» الفنانة جهاد حسام الدين، والتي تحكي لنا ذكرياتها مع والدتها وأول هدية قدمتها لها في يوم الأم؛ وعن تفاصيل تلك العلاقة الخاصة جداً، بين كل أمّ وابنتها، والتي تُعني لها سر الحياة؛ وما هديتها لها هذا العام؟
هل تتذكرين أول هدية قدمتها لوالدتكِ في يوم الأم؟نعم، كانت مزهرية زجاجية صغيرة لونها أحمر؛ نظرت إليها طويلاً ثم قالت لي: "جميلة جداً"، شعرت أنها لم تعجبها.
ما النصيحة التي تكررها لكِ دائماً؟أمي تعطيني دعوات أكثر من النصائح، ودائماً تدعو لي.
يمكنك الاطلاع أيضاً على نجمات أمهات أكثر شباباً مع تقدم السنوات.. وهذه أسرار جمالهن
ما الدعاء الذي تكرره لكِ؟تقول لي: "إن شاء الله ستحققين ما تتمنين وأكثر، ودائماً هناك أمل يا جهاد، ربنا كبير".
ما الهدايا التي تقدمها لكِ والدتكِ؟تُهديني أكواباً من متحف في باريس عليها لوحات فنية، ولدى مجموعة مختلفة منها؛ وكلما نشرب فيها، تحكي لنا قصة اللوحة.
ماذا تعني لكِ علاقة الأم بابنتها؟تعني لي الحياة؛ أمي هي السبب في وجودي، وهي مثل الحبل السري الذي يربطني بها، لكن في مرحلة معينة يجب أن ينقطع لأعيش حياتي؛ لكنها سر الوجود بالنسبة لي.
ما الجملة التي تكررها لكِ دائماً؟تناديني "جوجزي".
ما أكثر شيء يكون الخلاف عليه بينكما؟نتشاجر على كل شيء ولا شيء؛ تمر أوقات كثيرة بلا مشاكل، ثم فجأة نتشاجر على كل شيء في وقت واحد؛ الأمر لا يتعلق بالمواقف، بل بالحالة المزاجية.
كيف تقلدين طريقة حديث والدتك معكِ؟أمي تستيقظ في الفجر، وبالنسبة لها الساعة الثامنة صباحاً كأنها الظهر؛ تدخل غرفتي بحماس وتقول بصوت عالٍ: صباح الخير؛ فأرد وأنا نائمة: "ماما، أنا نايمة". فتجيب: "أنتِ عايزة صمت دلوقتي؟"، فأقول: "أيوه". فتقول: "تمام"، ثم تخرج.
ما هديتكِ لها في يوم الأم هذا العام؟ضاحكة؛ سأقدم لها أكلاً؛ هذا أفضل شيء.
ما الأغنية التي تودين إهداءها لها؟"أمي، هذه هديتي لكِ، وأتمنى أن تعجبك"
سأغني لها مقطعاً من أغنيتها المفضلة لتكون مفاجأة جميلة لها
شاهدي نجمات ازدادت أناقتهن بعد الإنجاب .. مَن تختارين في يوم الأم؟
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