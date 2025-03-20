جهاد حسام الدين في يوم الأم: أمي تعني لي الحياة.. وهذه هديتي لها.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"

هل تتذكرين أول هدية قدمتها لوالدتكِ في يوم الأم؟

ما النصيحة التي تكررها لكِ دائماً؟

ما الدعاء الذي تكرره لكِ؟

ما الهدايا التي تقدمها لكِ والدتكِ؟

ماذا تعني لكِ علاقة الأم بابنتها؟

ما الجملة التي تكررها لكِ دائماً؟

ما أكثر شيء يكون الخلاف عليه بينكما؟

كيف تقلدين طريقة حديث والدتك معكِ؟

ما هديتكِ لها في يوم الأم هذا العام؟

ما الأغنية التي تودين إهداءها لها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 08:54 مساءً - علاقة الأم بابنتها واحدةٌ من أجمل العلاقات الفريدة في الحياة؛ تمتلئ بالحب والدفء؛ لكنها لا تخلو من الاختلافات في الرأي والتفكير؛ فمع قربهما الشديد من بعضهما، قد تحدث بعض الخلافات حول أمور يومية بسيطة أو قرارات مهمة في الحياة. ورغم هذه الخلافات، تظل هذه العلاقة من أقوى الروابط الإنسانية، حيث تجمع بين العطاء غير المشروط من الأم والملجأ الدائم لابنتها، وتبقى الابنة أغلى ما تملك الأم.تستضيف «» الفنانة، والتي تحكي لنا ذكرياتها مع والدتها وأول هدية قدمتها لها في؛ وعن تفاصيل تلك العلاقة الخاصة جداً، بين كل أمّ وابنتها، والتي تُعني لها سر الحياة؛ وما هديتها لها هذا العام؟نعم، كانت مزهرية زجاجية صغيرة لونها أحمر؛ نظرت إليها طويلاً ثم قالت لي: "جميلة جداً"، شعرت أنها لم تعجبها.أمي تعطيني دعوات أكثر من النصائح، ودائماً تدعو لي.يمكنك الاطلاع أيضاً على نجمات أمهات أكثر شباباً مع تقدم السنوات.. وهذه أسرار جمالهنتقول لي: "إن شاء الله ستحققين ما تتمنين وأكثر، ودائماً هناك أمل يا جهاد، ربنا كبير".تُهديني أكواباً من متحف في باريس عليها لوحات فنية، ولدى مجموعة مختلفة منها؛ وكلما نشرب فيها، تحكي لنا قصة اللوحة.تعني لي الحياة؛ أمي هي السبب في وجودي، وهي مثل الحبل السري الذي يربطني بها، لكن في مرحلة معينة يجب أن ينقطع لأعيش حياتي؛ لكنها سر الوجود بالنسبة لي.تناديني "جوجزي".نتشاجر على كل شيء ولا شيء؛ تمر أوقات كثيرة بلا مشاكل، ثم فجأة نتشاجر على كل شيء في وقت واحد؛ الأمر لا يتعلق بالمواقف، بل بالحالة المزاجية.أمي تستيقظ في الفجر، وبالنسبة لها الساعة الثامنة صباحاً كأنها الظهر؛ تدخل غرفتي بحماس وتقول بصوت عالٍ: صباح الخير؛ فأرد وأنا نائمة: "ماما، أنا نايمة". فتجيب: "أنتِ عايزة صمت دلوقتي؟"، فأقول: "أيوه". فتقول: "تمام"، ثم تخرج.ضاحكة؛ سأقدم لها أكلاً؛ هذا أفضل شيء."أمي، هذه هديتي لكِ، وأتمنى أن تعجبك"سأغني لها مقطعاً من أغنيتها المفضلة لتكون مفاجأة جميلة لهاشاهدي نجمات ازدادت أناقتهن بعد الإنجاب .. مَن تختارين في يوم الأم؟

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