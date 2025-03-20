مسلسل فهد البطل الحلقة 19.. فهد يكشف سره ويقابل والدته لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 10:24 صباحاً - تطورت الأحداث بشكل مثير في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "فهد البطل"، حيث تخبر وفاء (صفاء الطوخي) غلاب (أحمد عبد العزيز) أن هناك شخصاً سيوصلها بأولادها، ولكن غلاب ينفعل ويرتبك ويهددها أن لا تنبش في الماضي، ويرفض التأكيد على أن أولادها توفوا، وتخبره وفاء أنه لم يخبرها أحد بشيء ولكنها كانت تسأل من أجل معرفة رد فعله فقط.

فهد يواجه غلاب للمرة الثانية

فايزة الشبح تقابل آسيا (يارا السكري) وتحاول تصليح ما فعلته يها وتطلب مساعدتها في الوصول لضياء، لتفاجئها آسيا بإخبارها بأنها أجهضت الجنين الذي حملت فيه من ضياء، وأنها حالياً متزوجة فهد البطل (أحمد العوضي) وستنجب منه، وعلى الجانب الآخر يسافر فهد مع توفيق التمساح (محمود البزاوي) مرة أخرى إلى منزل العمدة غلاب الجارحي (أحمد عبد العزيز).

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يلتقي فهد بوالدته وفاء لأول مرة في منزل العمدة، حيث كانت تستفسر منه عن سبب سؤاله عن حماد الجارحي زوجها الراحل، ويحضر غلاب فجأة ويعنف فهد على وقوفه مع زوجته وكادا يدخلان في مشادة جديدة قبل تدخل توفيق، ولكن يشعر غلاب أن فهد وراءه سر كبير ، فيما جلس فهد مع نفسه وتذكر والدته لينكشف أنه علم بأن وفاء والدته ولكنه لم يخبرها بذلك.

يستطيع فهد الوصول إلى أن شامل (محسن منصور) هو المسؤول عن اغتصاب أخته راوية وأنه خطط لكل شيء وحاول توريط زوجته كناريا وكذلك نادر التمساح (حمزة العيلي)، فيما تحاول ولاء (ريم عامر) أخت كناريا البحث وراء أي شيء في غرفة أختها وزوجها فهد، وتجد تليفون ضياء (محمد مهران) وتحصل عليه، في الوقت التي تعلن فيه فايزة الشبح مكافأة مليون جنيه لمن يوصلها بابنها ضياء.

فهد يكشف عن سره لصديق والده الراحل

وتوالت أحداث الحلقة حيث يستغل فهد تواجد توفيق وغلاب في المغارة التي يتم تصنيع فيها الممنوعات ويذهب إلى عم صبحي الصديق المقرب لوالده الراحل، ويقرر الكشف عن سره الذي أخفاه منذ هروبه من الصعيد، حيث يخبر صبحي أنه رفعت ابن حماد الجارحي وسط ذهول من صبحي، الذي يبدو وأنه سيكشف له ما حدث بعد هروبه هو وأخته وهما طفلان.

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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.



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