محمد عبد الرحمن يقع ضحية لمقلب رامز جلال في "رامز إيلون مصر"

ميرنا وليد - بيروت - وقع الممثل المصري محمد عبد الرحمن اليوم ضحية لمقلب جديد في برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال خلال رمضان 2025 على قناة "MBC مصر".

في البداية، وصف رامز عبد الرحمن بـ"دبدوب الضحك" ممازحاً إياه كعادته مع الضيوف، ثم بدأ المقلب عندما تم استدراجه للمشاركة في برنامج اكتشاف المواهب "غولدن تالنت". أثناء اختبار اختراع طبي، اكتشف عبد الرحمن أنه وقع في فخ رامز الذي ظهر بشخصية "الروبوت زنجباري" وبدأ المقلب بتعريضه لاختبار تحمل بعد ربطه على سرير دوار.

البرنامج ضم العديد من المشاهير مثل فيفي عبده، أحمد فهمي، محمد رجب، وأحمد العوضي، إلى جانب عدة رياضيين.



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