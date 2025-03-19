هل هناك جزء جديد من مسلسل كامل العدد في رمضان 2026؟

الموقف النهائي لم يُحسم بعد

المسلسل يسمح بتقديم 10 أجزاء

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 11:49 مساءً - شهدت الأيام القليلة الماضية، تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود جزء رابع من مسلسلبطولة الفنانة، في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول خلال النصف الأول منوبدوره، حسم جمال سنان، منتج العمل، صحة تلك الأنباء المتداولة، خلال حواره مع برنامج "ET بالعربي"، مؤكداً أنّ كل ما يتداول حول وجود جزء رابع، غير حقيقي، لأن الأمر النهائي لم يُحسم بعد، والموضوع يتوقف على جودة النص ووجود أفكار جديدة؛ إذ سيتضح الموقف خلال الفترة المُقبلة.وتابع: "مسلسل (كامل العدد) فخور جداً أني أنتجته، وأفتخر بكل زملائي المشاركين في العمل، خصوصاً دينا الشربيني وشريف سلامة، والمخرج خالد الحلفاوي"، مؤكداً أنّ "طبيعة المسلسل تسمح بتقديم 10 أجزاء، لأنه كامل العائلة، وكامل الأصدقاء، وكامل كل شيء... والأصداء كانت رائعة جداً".

يمكنك قراءة.. إنجي المقدم: وقعت في غرام شخصية شادية في كامل العدد ++

مسلسل "كامل العدد ++"

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

مسلسل "كامل العدد ++" مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة، Eagle Films للمنتج جمال سنان.مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.وشهد الموسم الجديد ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث، وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد هم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد بهاء.لقراءة المزيد.. ماجدة خير الله تُعلق على أداء دينا الشربيني في كامل العدد++.. ماذا طلبت منها؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».