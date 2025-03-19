هل تعمد محمد سامي تكرار تعاون ونجاح عمرو سعد وإلهام شاهين في السينما بالدراما التلفزيونية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 11:49 مساءً - يشهد موسم دراما رمضان 2025 عرض مسلسل "سيد الناس"، والذي يُجسد بطولته الفنان عمرو سعد أمام مجموعة كبيرة من الفنانين، ومن أبرزهم إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، منة فضالي، إنجي المقدم، أحمد رزق، وعدد كبير من الفنانين.

وجاء مسلسل "سيد الناس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وقد حقق المسلسل صدى ونجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي، وكانت قد لفتت انتباه المُشاهدين، المَشاهد التي جمعت كلاً من الفنان عمرو سعد والفنانة إلهام شاهين، حيث إن مسلسل "سيد الناس" يعد هو التعاون الأول بين كل من الفنان عمرو سعد والفنانة إلهام شاهين في الدراما التلفزيونية.

التعاون الأول بين الثُلاثي محمد سامي وعمرو سعد وإلهام شاهين في السينما

منذ عشر سنوات، جمع المخرج محمد سامي الفنانة إلهام شاهين والفنان عمرو سعد للمرة الأولى من خلال فيلم "ريجاتا"، والذي تم عرضه عام 2015، وشارك في بطولته محمود حميدة، أحمد مالك، رانيا يوسف، فتحي عبد الوهاب.

وجاء فيلم "ريجاتا" من تأليف وإخراج محمد سامي، وقد جسدت الفنانة إلهام شاهين خلال أحداث الفيلم شخصية "صباح" وهي والدة الفنان عمرو سعد، والذي جسد شخصية "ريجاتا" خلال أحداث الفيلم.

وحينها حقق الثُنائي إلهام شاهين وعمرو سعد نجاحاً كبيراً، وبشكل خاص أداء الفنانة إلهام شاهين؛ بتجسيدها لشخصية الأم المُصابة بالسرطان والتي تسعى لتصحيح أخطائها في الماضي.

يمكنك قراءة.. محمد سامي عن مدربة التمثيل هدى زاهر: عاملة شغل عظيم في سيد الناس

التعاون بين عمرو سعد وإلهام شاهين بالدراما التلفزيونية

وعقب مرور 10 سنوات من عرض فيلم "ريجاتا"، ينجح المُخرج محمد سامي مرة أخرى في جمع كل من الفنانة إلهام شاهين والفنان عمرو سعد، من خلال الدراما التلفزيونية؛ بتجسيد بطولة مسلسل "سيد الناس".

إلا أنه كان هناك اختلاف في الشخصية التي تؤديها الفنانة إلهام شاهين خلال أحداث مسلسل "سيد الناس"، حيث جسدت شخصية "إعتماد"؛ وهي شخصية شريرة، وزوجة والد "فاروق الجباس"، والذي يُجسد شخصيته الفنان عمرو سعد، وقد لاقت المَشاهد التي جمعتهما خلال أحداث المسلسل قبولًا كبيراً لدى الجمهور.

تفاصيل مسلسل "سيد الناس"

يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، الذي يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».