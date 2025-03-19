قرار نهائيّ يحسم استمرار مسلسل “الطائر الرفراف” وبطله الى الخدمة العسكرية 

في خبر شكّل صدمة لعشّاق المسلسل، فقد اتُّخذ القرار رسميًّا بإنهاء عرض المسلسل التّركيّ “الطّائر الرّفراف” عند الحلقة 101، أي بعد ثلاث حلقات، وذلك بعد ثلاثة مواسم، إذ تشير التّقارير إلى أنّ العمل سيقدّم حلقة ختاميّة صادِمة.

في السّياق نفسه ونظرًا لاستعداد مارت رمضان ديمير، بطل المسلسل، للالتحاق بالخدمة العسكريّة أوائل شهر نيسان/أبريل القادم، فقد تمّ إلغاء حفل الوداع الرّسميّ لكلّ فريق العمل خاصّة بعدما تمّ تمديد تصوير حلقة إضافيّة ما سبّب ضيقًا في الوقت والاكتفاء باحتفال خاصّ داخل القصر سيقام مباشرة عند الانتهاء من تصوير المشهد الأخير.

الجدير بالذّكر أنّ مسلسل “الطّائر الرّفراف” كان قد شهد على تراجع مخيف في نسب المشاهدة مؤخّرًا ما هدّد العمل ككلّ، وذلك على الرّغم من انطلاقته القويّة إذ إنّه لم يستطع أن يحافظ على المرتبة الأولى وتفوّقه على كلّ المسلسلات ليلة الجمعة خلال عرضه.

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على صعيد آخر، يواصل المسلسل تحقيق النّجاحات خارجيًّا وذلك بعدما اشترت منصّة HBO Max حقوق عرض مسلسل “الطّائر الرّفراف” ليتِمّ بثّه في أميركا خلال عام ٢٠٢٤.