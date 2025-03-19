لمى الكناني تُشارك متابعيها صوراً لأحداث الحلقة 19 من زواجها بشارع الأعشى والجمهور يتفاعل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 02:56 مساءً - شاركت الفنانة لمى الكناني التي تجسد شخصية "عزيزة" بمسلسل شارع الأعشى متابعيها عدداً من الصور لها بملابس العروس، والتي ظهرت بها في يوم زواجها من "أبو فهد"، والذي يجسد دوره الفنان تركي اليوسف، في أحداث الحلقة 19 من المسلسل، حيث تقرر "عزيزة" إخبار والدها أنها وافقت على الزواج من "أبو فهد"، برغم حبها للطبيب "أحمد"، وتكون حزينة بيوم زواجها وتبكي، وتعاتبها صديقتها "مزنة" وشقيقتها "عواطف"، على قبول الزواج من أبو فهد.

وتفاعل متابعوها معها وعاتبوها أيضاً على قبولها الزواج من شخص لا تحبه وتركها لشخصٍ آخر جمعتهما قصة حب، حيث كتبت إحدى المتابعات: "من جدك بتزوجي أبو فهد؟"، وتكتب لها أخرى: "لو أنك تفهمين كنتي حبيتي متعب"، فيما كتبت أخرى: "ليش وافقتي؟"، وتوقعت متابعة أخرى أنها ستتزوج من "أبو فهد" ثم تهرب وتتزوج بمن تحب، وكتبت: "أحسها بتهج هدوها غريب تتفقون معي؟"، فيما كتبت متابعة أخرى: "بكيت لين قلت بس ليه محد دافع عن حبه غير مزنه ورياض ليه، بس الصدق إبداع المسلسل نار"، فيما كتبت متابعة: "ترا ما بنقطع راسك لو ما وافقتي"، وكتبت أخرى: "وين ضاري خليه ينقذك".

مسلسل "شارع الأعشى"

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" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفه الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.

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