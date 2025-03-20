منصور البلوشي ينشر بوستر مسلسليه وحوش وبيت حمولة.. وهذا تعليقه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 07:20 مساءً - نشر الفنان منصور البلوشي على حسابه بالإنستغرام بوستر جمع مسلسلين له بالموسم الرمضاني الحالي 2025 الأول مسلسل بعنوان "وحوش" أما الثاني فهو مسلسل "بيت حمولة" وعبّر عن سعادته بالعمل بمسلسلين حققا النجاح والتفاعل برمضان.

منصور البلوشي: نعم اليوم أقدر أقول أنا فخور جداً بنفسي



وعلَّق منصور البلوشي على بوستر الصور التي نشرها وكتب: "كنت متوقعها وبفضل ربي صارت وسويتها نجاحين في عملين مختلفين عن بعض تماماً حققا نجاحات بالخليج والوطن العربي نعم اليوم أقدر أقول أنا فخور جداً بنفسي اللهم لك الحمد النجاح كله من رب العالمين". وتفاعل معه متابعوه وأشادوا بالعملين.

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مسلسل بيت حمولة

"بيت حمولة" مسلسل من إخراج سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب.

تدور أحداث العمل حول عائلة تحت سقف واحد، وتتلاعب أم أرملة بحياة أولادها وأزواجهم، مما يثير صراعات حول التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم حبها الخانق والمقيد لهم وتتوالى الأحداث.



مسلسل "وحوش"

"وحوش" مسلسل ﺇﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ: فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي.

تدور أحداثه حول قصص حقيقة قُدمت في إطار من الغموض والتشويق عبر مجموعة من الحلقات المنفصلة، حيث تتناول كل حلقة أحد أبرز وأشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة.

عمل قادم لـ منصور البلوشي

ويستعد منصور البلوشي لتقديم مسرحية خلال عيد الفطر القادم وهي مسرحية "المديـنة الترفيهية" من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـ محمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍ من الفنان بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، بالإضافة إلى آخرين.

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