مخرج “سيد الناس” في مرمى الانتقادات”.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات على المخرج محمد سامي بسبب حوار في مشهد من مسلسل “سيد الناس” دار بين أحمد رزق وعمرو سعد وأحمد فهيم.

ففي المشهد الذي جمع النجوم الثلاثة بشخصيات “الجارحي” و”عفيفي” و”مجدي”، الأشقاء في المسلسل، يتحدث “عفيفي” عن زوجة أبيه الراحل ومدى إعجابه بها، إلا أن هذا الحوار بين الثلاثة أثار غضب الجمهور.

وقال “عفيفي”: “أنا قلبت الدنيا على فتوى تتيح للابن الزواج من أرملة الأب الجامدة، قصدي الأب المتوفّى، ملقتش، بفكر أطلع أنا الفتوى دي وأتحمّل مسؤوليتها أمام المجتمع أتجوزها وياكش يعدموني بعد كده”. وأضاف: “حاسس إن دي أهم وأقيم ورث سابهولنا الحاج الله يرحمه، عارف يا “جارحي” لو ربنا هيسامحه هيسامحه عشان خاطر المزّة الجامدة دي”.

وعبّر الجمهور عن غضبه من سيناريو الحوار الذي كتبه سامي في المسلسل، وكيف سمح لنفسه بأن يخوض في الحديث عن هذه الأمور، كما أثار ظهور “عفيفي” بمظهر الشيخ بهذا الشكل غضباً عارماً في الشارع، مؤكدين أن هذا الحوار متدنٍ وفيه تجاوز مرفوض.