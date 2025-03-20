أحمد سعد يعلن عودته لطليقته بهدية فاخرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو كشف من خلاله عن مفاجأة كبيرة لزوجته مصمّمة الأزياء علياء بسيوني معلناً عودتهما الى الحياة الزوجية، وذلك بإهدائها سيارة فارهة، يتخطّى سعرها ملايين الجنيهات، وسط أجواء مليئة بالفرح.

وحرص سعد على توثيق اللحظة من خلال مقطع مصوّر ظهر فيه وهو يغنّي لعلياء أغنيته الجديدة “ألف مرة”، فيما يرقصان معاً في سعادة، وعلّق على الفيديو قائلاً: والله لو رجع بيا الزمن ألف مرة… لاختارتك يا أجمل زوجة وأم لبناتي”.

وهو ما اعتبره الجمهور إعلاناً رسمياً عن عودة الحياة الزوجية بينهما، ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من جمهور أحمد سعد، الذين عبّر معظمهم عن إعجابهم بعفويته وتقديره لزوجته، في حين أشاد آخرون برومانسية اللحظة وبكلمات الأغنية التي لامست مشاعر كثيرين.

أغنية “ألف مرة” التي غنّاها أحمد سعد في الفيديو هي أحدث أعماله الغنائية، وقد طُرحت أخيراً عبر قناته الرسمية في “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. وقُدّمت الأغنية ضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل “كامل العدد 3″، الذي قامت ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وحققت نجاحاً لافتاً منذ طرحها، وهي من تأليف منة القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وأخرج الفيديو كليب خالد الحلفاوي.