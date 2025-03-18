هل يعيش أكرم حسني قصة حب جديدة؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري أكرم حسني عن الاخبار التي انتشرت حول دخوله في علاقة حب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة.
وقال أكرم حسني خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري": "أنا مبسلمش دماغي للسوشيال ميديا لأن وارد يتكتب عليا 100 إشاعة ووراد يتكتب معلومات غلط".
رد على موضوع الارتباط والحب قائلاً : "أنا طول الوقت في علاقة حب أنا بحب أولادي وبحب شغلي مين اللي قال إن أنا مش في علاقة حب، ولو موجود بشكل رسمي هعلن دا مش هتكسف يعني".
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