عدولة وراء خطف ابنه نصار والوزان ينفذ مخطط جديد.. أحداث الحلقة 17 من العتاولة ‏2

"نصار" يبحث عن ابنته و"حنة" تتهم "عدولة" بخطفها

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"عدولة" تُعيد ابنه "نصار"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:25 صباحاً - شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "العتاولة2" تطورات درامية مكثفة، بدأت باختطاف عدولة (نسرين ‏أمين) لابنة نصار (أحمد السقا)، والانتهاء بتسريع خضر (طارق لطفي ) لخطته لبيع الآثار. ‏في إطار موازٍ، يعيش الجميع حالة من الذعر بعد اختفاء ابنة حنة (زينة) ونصار، حيث يتوجه خضر ‏ونصار مع رجاله إلى المستشفى للوقوف على تفاصيل الحادث، ثم يذهبون لمواجهة "عدولة" التي تنفي ‏تورطها في الحادث بدعم من شديدة ( فيفي عبده )، ما يزيد الشكوك حولها. ‏تتجه شكوك "حنة" نحو أبناء الحج عزمي، فتنطلق مع العتاولة لتهديدهم، لكنهم ينفون علاقتهم ‏بالاختفاء. رغم ذلك، تقوم حنة بالتعاون مع العتاولة باستجوابهم، ويُقسِم نصار على الانتقام إذا ثبت ‏تورطهم، قبل أن تكشف الأحداث لاحقًا أن "عدولة" هي الخاطفة الحقيقية كما توقعت "حنة". ‏على جانب آخر، يلتقي بحر مع عيسى الوزان (باسم سمرة)، الذي يشكك في قدرة خضر ونصار على توفير ثمن ‏العلاج، ويُفاجَأ بقدومهما لاتهامه بالاختطاف، لكنه ينفي ويتساءل عن مصدر أموال الحقنة الأولى، ‏ملمحًا إلى تورط حنة في هذه الأزمة. ‏تُعيد "عدولة" الطفلةَ إلى أهلها مدعية إنقاذها من بطش مجموعة من الخارجين عن القانون، لكن ‏"نصار" لا يصدقها ويهددها، بينما تحصل "داليا" ابنه نصار على جرعة العلاج الأولى وسط عتاب بين والديها و‏استمرار القلق على استمرارية رحلة علاجها من ضمور العضلات. ‏

على صعيد الآثار، يقرر خضر بيع القطع الأثرية بمساعدة "البني"، محاولًا إخفاء الأمر عن ‏الوزان الذي يكتشف الخطة ويتفق مع تاجر آثار مزيف لخداعهم. ‏



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مسلسل "العتاولة 2"

يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».