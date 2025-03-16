أجزاء ثانية لمسلسلي النص وأهل الخطايا بعد نجاحهما في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 02:55 مساءً - قرر صُنّاع بعض المسلسلات التي عُرضت خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، تقديم أجزاء جديدة منها، لاسيما في ظل حالة النجاح التي حققتها طوال فترة عرضها، وتفاعل الجمهور معها، بينما لم يُحدد بعد موعد عرض هذه الأجزاء الثانية، وإن كانت ستحجز مكانها مبكراً في رمضان 2025 من عدمه.

إعلان مفاجئ لجمهور "النص"

أبطال وقصة "النص"

أول مسلسلات رمضان 2025 الذي تقرر الإعلان عن جزء ثانِ منه وبشكلٍ رسمي، هو "" بطولة الفنان أحمد أمين، حيث فوجئ الجمهور مع نهاية أحداث الحلقة 15 والأخيرة، بجملة: "إلى اللقاء في (النص) الثاني".

"النُّص" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.

مسلسل "النُص" يعود بالزمن لما يقرب من 100 سنة إلى الوراء وتحديداً في الثلاثينيات، حيث عبد العزيز النص (أحمد أمين) يعمل نشالاً محترفاً ولكنه يتوب عن هذه العمليات الإجرامية ويقرر تكوين فريق من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل تلعب دورها أسماء أبو اليزيد، وضابط يُدعى الصاغ مرعي، من أجل مقاومة الاحتلال الإنجليزي، ويصبح النص زعيماً للمقاومة الشعبية ويتحول إلى بطل شعبي في النهاية.

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جمال سليمان في "أهل الخطايا"

تستمر سلسلة التعاون بين الفنان جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز، اللذين قررا تقديم جزء ثانٍ من، حيث جرى الإعلان بالتزامن مع نهاية الحلقة الأخيرة من العمل، والذي حقق تفاعلاً من الجمهور طوال فترة عرضه.

وفي آخر لقطة من المشهد، بالحلقة الـ15 والأخيرة، خرجت صفية "سوسن بدر" لتحجب رؤية الكاميرا عن جمال سليمان، ويتم الإعلان عن جزء ثانٍ من "أهل الخطايا"، لتكون هذه اللقطة بداية تشويقية لأحداث الجزء الثاني.

المسلسل يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان، كلّ من: رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، والعمل من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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هل هناك جزء جديد من "جودر"؟

ويأتي ذلك بخلاف احتمالية تقديم جزء جديد منبطولة الفنان ياسر جلال، وهو الأمر الذي أشار إليه مؤلف العمل أنور عبد المغيث، قبل أيام، مؤكداً جاهزيته لكتابة الجزء الثالث، بينما القرار النهائي يتوقف على رغبة الشركة المنتجة، والتي لم تدرس الموضوع حتى الآن، متابعاً: "العبد لله جاهز، والرّك على الإنتاج، والتساهيل على الله.. المشروع مش مجرد مسلسل! لكنه مشروع كبير لإزاحة الستار ونفض الغبار عن الذهنية العربية في تجليّاتها المختلفة".

مسلسل "جودر 2" بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد. وتأليف أنور عبدالمغيث. وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال؛ حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"؛ حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرُّضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنّية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

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