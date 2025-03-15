لبنى عبد العزيز تنهار بالبكاء بسبب والدتها

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الإعلامية السعودية لبنى عبد العزيز عائلتها وطفولتها، وانهارت بالبكاء بسبب والدتها الراحلة.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "على طاولة منى" الذي تقدمه الشيف السعودية منى موصلي، قالت لبنى عن والدتها التي فارقت الحياة في بداية العام الحالي، أنها أثرت بحياتها إلى حد بعيد.

وكشفت لبنى أن والدتها مصرية الجنسية وهي فخورة بها كثيرًا، وأضافت أن والدتها لم تكن متعلمة أو مثقفة، إلا أنها كانت صاحبة شخصيةٍ مميزة، إذ قالت: "أمي كانت شخصية بسيطة".

وتابعت: "أمي صعيدية من صعيد مصر وجت على السعودية.. واجهت الكثير من التحديات.. توفي والدي وهي صغيرة.. ربتنا وأحسنت تربيتنا".

وخلال حديثها عن والدتها، لم تتمالك لبنى دموعها، وبدأت بالبكاء، ما أثر على منى موصلي التي بكت هي أيضًا.

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