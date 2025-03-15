وفاة إحسان الترك بعد صراع مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 02:55 مساءً - رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان إحسان الترك، وذلك بعد صراع مع المرض استمر لعدة أشهر.

رحيل إحسان الترك

أعلنت خبر الوفاة زوجة الفنان الراحل، وكتبت منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وقالت فيه: "جوزي في ذمة الله"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا الخبر وقاموا بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

وكان الراحل قد عانى في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية، حيث خضع لعملية جراحية في قدميه لتسليك الشرايين، واستمرت العملية نحو 10 ساعات، تلاها دخوله وحدة العناية المركزة. كما كشفت زوجته أيضاً أنه كان قد تعرض لأزمة قلبية بعدما أُصيب بمضاعفات كبيرة بسبب التدخين بشراهة، واضطر وقتها للتواجد في الرعاية المركزة حتى يتجاوز مرحلة الخطر.

يُشار إلى أن إحسان الترك مر خلال السنوات الأخيرة من تدهور في حالته المادية مما دفعه لبيع معظم ممتلكاته لتأمين نفقات أسرته، وطالب القائمين على الفن للتعاون معه في أي عمل فني جديد يؤمِّن له مبلغ مادي.

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أبرز أعماله

بدأ إحسان الترك مسيرته الفنية مع مطلع الألفية الثانية، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، حيث تجاوز رصيده الفني 30 فيلمًا وأكثر من 100 مسلسل.

من أبرز أفلامه "سحر العيون" (2002)، "عريس من جهة أمنية" (2004)، "لمح البصر" (2009). كما شارك في مسلسلات شهيرة مثل "العصيان" (2002)، "لقاء على الهوا" (2005)، "يتربى في عزو" (2007).

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