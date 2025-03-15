حسن الرداد يكشف عن اختياره اسم طفله المنتظر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 02:55 مساءً - ما زال خبر حمل إيمي سمير غانم يشغل بال الكثير من جمهورها ومحبيها، ومؤخراً تحدث الفنان حسن الرداد عن هذا الأمر.

حمل إيمي سمير غانم

أكدأنه تم تصوير مشاهد مسلسل "عقبال عندكوا" خلال فترة الحمل، وشكَّل هذا الأمر إجهاداً على إيمى بشكلٍ ملحوظ، لكنها كانت تتحامل على نفسها من أجل العمل.

وكشف الرداد أنه حتى الآن لا يعرف نوع المولود، وقال إنه إذا كان المولود بنتاً؛ ستكون "فادية" على اسم والدته، أما إذا كان ولداً؛ فسيترك الاختيار لإيمي، موضحاً أنه لن يعترض إذا اختارت اسم "سمير" نسبة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم.

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عقبال عندكوا أحدث أعمالهما

يظهر حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مسلسل "عقبال عندكوا" كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وتعود إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهدالسباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

يمكنك قراءة: إيمي سمير غانم وحسن الرداد معاً في التلفزيون والإذاعة.. رمضان 2025

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