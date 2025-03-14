مفتاح مات.. نهاية حزينة وقاسية لأحداث مسلسل ولاد الشمس

وفاة مفتاح وانهيار ولعة

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مشهد وفاة مفتاح يتصدر السوشيال ميديا

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 11:55 مساءً - انتهت أحداث مسلسل "" بنهاية حزينة أبكت جميع متابعي العمل، حيث توفى مفتاح () اثر تعرضه لطعنه بالسكين من رجال بابا ماجد ()، بعدما فدى حياة أخيه وصديقه ولعة () أثناء سرقة الملف الذى يدين ماجد، وحاول ولعة انقاذ مفتاح ولكن القدر لم يمهله ذلك وفارق مفتاح الحياة وسط انهيار من ولعة الذى دخل في نوبة بكاء شديدة.واستكملت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "" بمشهد مؤثر آخر ألا وهو دفن مفتاح، حيث دفنه أخيه ولعة وسط دموع وتذكر ذكرياتهما معاً منذ الطفولة، وفى نفس المشهد دخل عبيد (مينا أبو الدهب) في نوبة بكاء شديدة بسبب شعوره أنه السبب في وفاة مفتاح طه دسوقي، وأخبر زوجته أمينة () بأنه أصبح يكره ماجد ويخبرها رغبته في مغادرة الدار، ولكن أمينة طلبت منه الطلاق.يمكنكِ قراءة.. عمرو سعد وأحمد مالك يبحثان عن والدتهما في رمضان 2025وتوالت الأحداث حيث استطاع ولعة الوصول إلى ماجد، وذهب له وبمجرد فتحه الباب قام ولعة بضربه وعنفه، في الوقت الذي حاول استعطافه بكونه عمه، إلا أن ولعة لا يبالى ويؤكد له أن دماء مفتاح وقطايف (معتز هشام) في رقبته، وحصل على الملف منه وأبلغ الشرطة وألقى القبض عليه، وكشف العمل بعد مرور عام، بقيام ولعة افتتاح بازار داخل الدار وبعض المشغولات اليدوية والمكتبة التي كان يتمنى قطايف فتحها.وفور انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس تصدر مشهد وفاة مفتاح السوشيال ميديا وتم تداوله بكثافة من قبل المتابعين الذين اعتبروا هذه النهاية قاسية جداً ولكن في نفس الوقت حصد العمل إشادات واسعة بسبب القضية التي يطرحها المسلسل والسيناريو المحكم وآدا الفنانين القوي، واعتبروا هذا العمل الحصان الأسود في موسم دراما رمضان 2025.إقرئي أيضاً.. خمسة مخرجين لأول مرة في منافسات دراما رمضان 2025مسلسل "ولاد الشمس" يُسلط الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، أطفال دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.مسلسل "ولاد الشمس" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 خلال النصف الأول، ومن بطولة: أحمد مالك، وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، دنيا ماهر، مينا أبو الدهب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».