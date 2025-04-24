مصطفى غريب يتصدر ويحمس الجمهور لأولى حلقات بريستيج اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 04:19 مساءً - تصدر اسم الفنان مصطفى غريب ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع عرض أولى بطولاته الدرامية " بريستيج" مساء اليوم.

أولى بطولات مصطفى غريب

يعتبر مسلسل "بريستيج" أولى تجاربه الدرامية بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل أشغال شقة، ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل خلال 8 حلقات فقط، سيتم عرض حلقتين أسبوعياً، وعلى مدار الأسبوع قام مصطفى غريب بالترويج للعمل عبر حسابه على إنستغرام.

يشارك في بطولة مسلسل بريستيج عدد كبير من الأبطال من بينهم محمد عبد الرحمن الذي ظهر في البرومو بدور عامل المقهى الذي يتحول إلى شاهد في جريمة شهيرة، ومصطفى غريب يقوم بدور محامي يجد نفسه وسط دوامة من الأسرار.

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المسلسل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، ويضم فريق عمل حقق نجاحات كبيرة في أعمال مثل "سفاح الجيزة" و"بيمبو". يشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي.

مشاركته في رمضان 2025

يشار إلى أن مصطفى غريب تألق خلال الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، والذي دارت أحداثه حول معاناة الطبيب الشرعي حمدي (هشام ماجد) وزوجته الإعلامية ياسمين (أسماء جلال) مع السيدات من خلال استعانتهما بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.

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