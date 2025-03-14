فيديو.. المطربة سمر طارق: الشرنقة تجربة موسيقية مختلفة وأفتخر بالمشاركة فيها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 07:23 مساءً - تعتبر سمر طارق مطربة صاعدة وتعد واحدة من أبرز الأصوات الجديدة التي تمزج بين الألحان الشرقية والغربية بأسلوب فريد، ما منحها هوية موسيقية مميزة، لم تقتصر موهبتها على الغناء فحسب، بل امتدت إلى التأليف والتلحين، ما جعلها تحظى بتقدير كبير في الوسط الفني، وخلال الموسم الرمضاني الحالي، شاركت سمر بعدد من الأغاني المؤثرة في المسلسل الدرامي "الشرنقة"، وهو ما شكل إضافة مهمة لمسيرتها الفنية، لهذا التقتها كاميرا "الخليج 365" للكشف عن كواليس تلك التجربة.

تجربة فريدة

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وقالت "سمر" تعاونت معفي اختيار الأغاني التي تتناسب مع أجواء مسلسل الشرنقة؛ إذ بدأت الحلقة الرابعة بأغنيتها "بتوه"، وهي واحدة من أغنيات ألبومها "ضل"، بالإضافة إلى "تخاريف" و"بتمنى"، اللتين أضفتا بعداً موسيقياً خاصاً على الأحداث، وهو ما أكد أن هذه الأغاني ليست مجرد خلفية موسيقية، بل ظهرت في لحظات درامية محورية، ما ساعد في تعميق المشاهد وإيصال الحالة العاطفية للشخصيات.

وعن بدايتها الفنية قالت "سمر" بدأ شغفي بالموسيقى منذ سن الثانية عشرة، حين تعلمت العزف على الجيتار، وشعرت حينها برغبة في التعبير عن ذاتها من خلال الموسيقى، ولم يكن الغناء وحده كافياً بالنسبة لي، فبدأت في كتابة وتلحين أغانيها بنفسي، رغبة في تقديم محتوى يعكس شخصيتي وأفكاري، لهذا أعتبر أصعب مرحلة بالنسبة لي في صناعة الأغنية هي البداية، حيث يكون القرار بشأن اللحن والكلمات بمثابة تحد إبداعي يتطلب الإلهام والجهد.

سفاح الجيزة

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مصدر الإلهام

ومن بين التجارب التي خاضتها "سمر"، أعادت تقديم أغنية قديمة في مسلسل"، ورغم صعوبة هذه الخطوة، لم تشعر بالخوف، خاصة أن صناع العمل هم من اختاروها؛ ما جعلها مطمئنة تجاه التجربة، أما عن احتمالية خوض تجربة التمثيل، فقالت إنها لا تستبعد الأمر، خاصة أنها سبق وجربت التمثيل المسرحي، لكنها تنتظر الدور المناسب الذي يحفزها لتقديم أداء مميز.

وعن مصدر إلهامها، تعتبر سمر النجمة داليدا مصدر إلهام رئيسي لها، ليس فقط على المستوى الموسيقي، بل أيضاً على المستوى الإنساني، نظراً لما تحمله تجربتها من عمق نفسي وثراء فني، أما عن نصيحتها للفتيات اللواتي يطمحن لدخول عالم الموسيقى، فترى أن تعلّم جميع جوانب صناعة الموسيقى، من الكتابة والتلحين إلى التوزيع والإنتاج، هو الطريق نحو الاستقلالية والتميز في هذا المجال.

قصة وأبطال مسلسل "الشرنقة"

مسلسل "الشرنقة" ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق؛ وعلمت "الخليج 365" أن أحمد داود، سيظهر خلال أحداث مسلسل "الشرنقة"، في دور محاسب يُدعى "حازم" يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

يُشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد داود، كل من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.

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