شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يثير الرعب فى قلبى آسر ياسين ومى عز الدين بقلبى ومفتاحه الحلقة 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل قلبي ومفتاحه قيام أسعد (دياب) بإثارة الرعب في قلبي ميار (مي عز الدين) ومحمد (اسر ياسين)، بعدما أخذ محمد إلى شقتها، وقام بعزمهما على العشاء، في جو مشحون ومتوتر، دون إبداء أي ردة فعل أنه يعلم علاقتهما.

وخلال حديثه المشحون يهدد ميار بشكل غير مباشر بأخذ ابنها منها، وسط حزنها وخوفها الشديد، لتخبره أنها ستأخذ علي ابنها وتبيت بشقة والدته.

وكانت الحلقة شهدت قيام شناوي (أشرف عبد الباقي) بالذهاب إلى مهجة (عايدة رياض) للحديث منها والاعتذار منها بعد سوء التفاهم الذي بينهما، خاصة عندما أخبرها نصر (محمود عزب) بحقيقة الرسالة، وأن هو الذي كان يحبها منذ صغرها وليس شناوي.

كما يخبرها أنه افتقدها بشدة خلال الأيام الماضية، واعترف لها انه يحبها، لتتأثر بحديثه، ولكنها تطلب منه ترك العمل لدى أسعد.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

وتعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل غدا على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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دياب ومي عز الدين في قلبي ومفتاحه الحلقة 14



قلبي ومفتاحه الحلقة 14



مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14 اسر ياسين