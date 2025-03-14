نيكول سابا لـ"الخليج 365": طلبت من ياسمين عبد العزيز ألا تزعل مني بسبب مشهد في وتقابل حبيب

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كواليس مشهد دفع نيكول لـ ياسمين عبد العزيز

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 07:23 مساءً - أكدت الفنانة اللبنانيةأنها تحمست بشدة للعمل مع الفنانةفي مسلسل "" الذي يتواصل عرض حلقاته خلالالجاري 2025، وذلك بعد 18 سنة من تعاونهما في فيلم "ثمن دستة أشرار" مع الفنانوالذي تم عرضه عام 2006، حيث تقدم نيكول شخصية رقية العسكري الزوجة الثانية للفنانوقالت نيكول سابا لـ"" إن هناك تنوعاً كبيراً في العملين سواء في التركيبة التي كانت كوميدية في الفيلم وما نقدمه حالياً في "" موضحة: "شعرت أن هذا هو النجاح في حد ذاته، بالتغيير الكبير في النوعية، بعدما شاهدنا الجمهور أنا وياسمين في الكوميدي وخفة الدم، نأتي هنا لتقديم دراما مختلفة تماماً بها صراعات وعداوة، ورغم سعادتي وتحمسي للتجربة إلا أني كنت قلقه في نفس الوقت".يمكنكِ قراءة.. رمضان 2025.. إشادة الجمهور بأداء نيكول سابا بمسلسل وتقابل حبيبوكشفتعن كواليس مشهد دفع ياسمين عبد العزيز وإسقاطها على الأرض خلال أحداث الحلقة السادسة من المسلسل قائلة: "هذا المشهد كان الأول الذي يجمعني بـ ياسمين خلال التصوير، وكذلك التقينا فيه بعد غياب سنوات، اللقاء الأول بيننا منذ انطلاق التصوير. ولذلك كان هذا اللقاء في المشهد مزيجاً من أننا لم نر بعض وأول ما يجمعنا هو مشهد قوي وثقيل بهذا الشكل".وتابعت: "بعدما رحبنا ببعض، صورنا المشهد وقلت لها بعد تصويره أوعى تزعلي مني، والحمد لله المشهد خرج بشكل مميز وكانت الأجواء والروح والكيماء بيننا جميلة جداً، وهذا من أسباب النجاح الذي يحقق العمل وكذلك شخصية رقية التي ألعبها، وأنا مبسوطة جداً بتعليقات الناس وأحببت معادلة أن الجمهور يكره الشخصية وفي نفس الوقت يحب نيكول فهذا شيء جيد وصعب يتحقق بسهولة".إقرئي أيضاً.. نيكول سابا وياسمين عبد العزيز يجتمعان في رمضان 2025 بعد نجاحهما السابق في السينماوتعود نيكول سابا إلى الدراما المصرية بعد غياب 8 سنوات كاملة وتحديداً منذ بطولتها لمسلسل "" الذي تم عرضه عام 2017 وشارك في بطولته خالد سليم، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد زكي، ميار الغيطي، دنيا المصري وتأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وخلال تلك السنوات اكتفت بالظهور كضيفة شرف عبر مسلسلي "" عام 2018، و"" سنة 2022." يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 ومن بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».