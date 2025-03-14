هشام ماجد يودع مسلسل "أشغال شقة جدًا" برسالة مؤثرة للجمهور

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ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان هشام ماجد عن انتهاء مسلسل "أشغال شقة جدًا" عبر حسابه، معبرًا عن شكره للجمهور ومتمنيًا لهم السعادة.
وشارك صورة تجمعه مع أبطال المسلسل مصطفى غريب وأسماء جلال، حيث قال: "المسلسل خلص، يا رب تبقوا مبسوطين"، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة يوم أمس على شاهد .
يستكمل الجزء الثاني من المسلسل قصة الزوجين هشام ماجد (الطبيب الشرعي) وأسماء جلال (الإعلامية)، اللذين تميزت أحداث الجزء الأول بمزيج من الكوميديا والدراما الاجتماعية، مما جعله يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في رمضان الماضي.
العمل يضم عددًا من الممثلين المصريين مثل مصطفى غريب، سلوى محمد علي، وشيرين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.
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