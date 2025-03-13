فيصل العيسى يتحدث عن فيلم شباب البومب2 وهذا ما طلبه من جمهوره

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 02:55 مساءً - شارك الفنان فيصل العيسى متابعيه وجمهوره فيديو للبرومو الثاني لفيلمه السينمائي "شباب البومب2 " عبر حسابه بمنصة x، والذي من المقرر أن يُعرض أول أيام عيد الفطر بجميع دور السينما بالمملكة العربية السعودية، وأيضاً بدول الخليج وبعض الدول العربية.
وتفاعل معه متابعوه وكتبوا تغريدات إيجابية وحماسية وتشجيعية وتوقعوا للفيلم النجاح.
وكان فيصل العيسى قد أعلن مؤخراً عن موعد عرض فيلمه السينمائي "شباب البومب 2" بدور السينما في أول أيام عيد الفطر لهذا العام 2025، دون أن يذكر أي تفاصيل عن الفيلم أو ملامح الموسم الثاني له.
واستطاع فيلم "شباب البومب" الذي عُرض العام الماضي أن يحقق المركز الأول في شباك التذاكر السعودي، كما حظي بإقبال جماهيري كبير منذ أول يوم لعرضه في دُور العرض بالسعودية، والذي دارت أحداثه حول "عامر"، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان حين يتجادل مع أصدقائه خلال رحلة برية، مما يدفعه للانعزال وقضاء بعض الوقت وحيداً، ولكن يتقابل مع ضب صحراوي يأخذه في رحلة مثيرة وتتوالى الأحداث، واستطاع أن يحقق مبيعات هائلة ويتصدر الترند أيضاً.
وكان الفنان فيصل العيسى قد صرح سابقاً لـ"الخليج 365" في يوم العرض الخاص لفيلم "شباب البومب 1" في الرياض قائلاً: ركزنا أن يكون الفيلم السينمائي لـ"شباب البومب" مختلفاً عن المسلسل وألا يشبهه نهائياً، ولذلك قمنا بعمل أكثر من فكرة والاستغناء عن أفكار أخرى، وقد أخذ الموضوع الكثير من الوقت إلى حين أن خرجنا بفكرة "الضب" ودارت الأحداث حولها.
والفيلم فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وهو من إخراج الأميركي يول كاسي.
رهان فيصل العيسى على فيلمه "شباب البومب 2"وراهن فيصل العيسى وأبطال العمل كذلك على أن الفيلم سيحقق أعلى الإيرادات مرة أخرى، كما فعل أول مرة، وعلق على برومو الفيلم الذي نشره: "بعد تحقيق فيلم شباب البومب 1، أعلى إيرادات "التذاكر والمنصات"، تم فتح الحجز المبكر لفيلم شباب البومب 2 في كل السينمات بالسعودية ودول الخليج وبعض الدول العربية. أراهن عليكم بكسر هذا الرقم مرة أخرى يا أقوى جمهور الوعد السينما، وإليكم البرومو الثاني".
وتفاعل معه متابعوه وكتبوا تغريدات إيجابية وحماسية وتشجيعية وتوقعوا للفيلم النجاح.
موعد عرض الفيلم السينمائي "شباب البومب 2" بدور السينما
وكان فيصل العيسى قد أعلن مؤخراً عن موعد عرض فيلمه السينمائي "شباب البومب 2" بدور السينما في أول أيام عيد الفطر لهذا العام 2025، دون أن يذكر أي تفاصيل عن الفيلم أو ملامح الموسم الثاني له.
واستطاع فيلم "شباب البومب" الذي عُرض العام الماضي أن يحقق المركز الأول في شباك التذاكر السعودي، كما حظي بإقبال جماهيري كبير منذ أول يوم لعرضه في دُور العرض بالسعودية، والذي دارت أحداثه حول "عامر"، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان حين يتجادل مع أصدقائه خلال رحلة برية، مما يدفعه للانعزال وقضاء بعض الوقت وحيداً، ولكن يتقابل مع ضب صحراوي يأخذه في رحلة مثيرة وتتوالى الأحداث، واستطاع أن يحقق مبيعات هائلة ويتصدر الترند أيضاً.
هذا ما قاله فيصل العيسى لـ"الخليج 365"
وكان الفنان فيصل العيسى قد صرح سابقاً لـ"الخليج 365" في يوم العرض الخاص لفيلم "شباب البومب 1" في الرياض قائلاً: ركزنا أن يكون الفيلم السينمائي لـ"شباب البومب" مختلفاً عن المسلسل وألا يشبهه نهائياً، ولذلك قمنا بعمل أكثر من فكرة والاستغناء عن أفكار أخرى، وقد أخذ الموضوع الكثير من الوقت إلى حين أن خرجنا بفكرة "الضب" ودارت الأحداث حولها.
فيلم "شباب البومب""شباب البومب" فيلم من بطولة فيصل العيسى، وعبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، وسلمان المقيطيب، ومهند الجميلي، وفيصل المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي، ونواف العبدالله، علياء محمد، مع عدد كبير من ضيوف الشرف نذكر منهم محمد القس، ومها منصور، ومحمد الحجي، ومرزوق الغامدي، وسعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي.
والفيلم فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وهو من إخراج الأميركي يول كاسي.
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