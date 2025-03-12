قلبي ومفتاحه.. النجاح في عرض وجوه عديدة للرومانسية من خلال الواقعية

الواقعية الشديدة لتقديم وجوه مُختلفة من الرومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 11:56 مساءً - منذ بدء عرض أولى حلقات مسلسلالذي يأتي من بطولة الفنانوالفنانةونجح المسلسل في أن يحتل مكانة خاصة لدى الجمهور العربي، وذلك يعود لما يتناوله المسلسل من قصةوواقعية شديدة في تقديم أحداث المسلسل.

امتلك مسلسل "قلبي ومفتاحه" العديد من العناصر الفنية التي ساهمت في نجاح المسلسل لدى الجمهور، ما بين الأداء التمثيلي لأبطاله والموسيقى وأماكن التصوير تحت قيادة المُخرج تامر محسن، إلا أنَّ العنصر الحقيقي لنجاح المسلسل يبقى هو السيناريو والحوار للمسلسل وكتابته بواقعية شديدة.

حيث نجح كل من المُخرج تامر محسن والمؤلفة والسيناريست مها الوزير في كتابة قصة وأحداث قريبة بدرجة كبيرة من الناس، وأيضًا داخل أماكن يعرفونها مما لا يجعلهم يشعرون بُغربة تجاه ما يرونه على الشاشة.



كما أن المسلسل تميز بعرض العديد من الوجوه لعلاقة الحب وليس العلاقة التي ربطت أبطال المسلسل "محمد عزت، ميار"، حيث نجد بأن المسلسل ناقش قضايا رومانسية من النادر أن نجد عمل أخر ناقشها فنرى حالة الحب من طرف واحد وعدم التكافؤ في العلاقة العاطفية وأيضًا الحب المرضي المشروط، تلك الحالات الرومانسية التي ظهرت في تناغم شديد بين شخصيات مسلسل "قلبي ومفتاحه".

يمكنك قراءة.. مسلسل قلبي ومفتاحه.. القصة والممثلين ووقت العرض

الرهان على المشاعر الإنسانية لنجاح المسلسل

مسلسل "قلبي ومفتاحه"

ويبقى من أهم الأشياء في مسلسل "قلبي ومفتاحه" هو رهان المُخرج تامر محسن على تقديم مسلسل تدور أحداثه بإيقاع سريع من 15 حلقة فقط، راهن من خلالها على المشاعر الإنسانية للجمهور، ودعمها من خلال عرض كافة الشخصيات المُختلفة بمختلف تفاصيل حياتها.كما نجح المُخرجفي تقديم الأعمال الدرامية مضمونة النجاح لدى الجمهور، والتي يتم تقديمها كل عام بموسم دراما رمضان. وهنا كان الرهان الحقيقي على تقديم قصص رومانسية وواقعية للجمهور الذي استقبلها بحب حقيقي، وكسب الرهان الذي يؤكد أن الفن الحقيقي دائمًا ينتصر.

يُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.



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